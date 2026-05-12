Identificaron a 17 nuevos desaparecidos hallados en La Perla y ya son 29 las víctimas reconocidas desde 2025

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba informó este martes la identificación de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar cuyos restos fueron hallados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención de La Perla. Con este nuevo avance, ya son 29 las víctimas identificadas desde el inicio de las excavaciones realizadas en 2025 en el sector conocido como “Loma del Torito”.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa encabezada por el Juzgado Federal a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), responsables de las tareas de recuperación e identificación de restos.

Las nuevas identificaciones fueron posibles gracias al análisis antropológico de los elementos óseos recuperados en el predio y a estudios genéticos realizados por el Laboratorio de Genética Forense del EAAF. En marzo pasado ya habían sido identificadas otras 12 personas desaparecidas.

Los nombres difundidos por la Justicia son los de Edelmiro Cruz Bustos, Carlos Cayetano Cruspeire, Víctor Carlos Díaz Rinero, Graciela María de los Milagros Doldán, José Luis Goyochea Escudero, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire, Adrián José Ferreyra Rivero, Ester Felipe, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Néstor Gilberto Lellin D’Francesco, Luis Mónaco, Nélida Noemí Moreno Maza de Goyochea, Juan Carlos Navarro Moyano, Reineri Oscar Segura, Silvia del Valle Taborda y Gustavo Daniel Torres. Una de las familias solicitó reserva de identidad, por lo que el nombre restante no fue difundido públicamente.

La conferencia estuvo atravesada por los testimonios de familiares que, después de casi cinco décadas de búsqueda, pudieron recuperar parte de la historia de sus seres queridos. Paula, hija de Ester Felipe y Luis Mónaco, habló sobre el significado emocional de este hallazgo: “Hoy empiezo a entender lo que significa el verbo encontrar, es la hermosa y sorprendente posibilidad de traerlos con nosotros. Es una inesperada forma de la felicidad”.

También tomó la palabra Ernesto Ferreyra, hijo de Adrián José Ferreyra Rivero. “No estoy acá para decirle chau a mi papá, hoy le puedo decir hola”, expresó. Carlos David Torres, hermano de Gustavo Daniel Torres -secuestrado a los 16 años- recordó el momento en que se lo llevaron de su casa: “Lo escuché decir ‘yo tengo derecho...’ y le taparon la boca, no terminó la frase. Hoy mi hermano recupera algo de sus derechos”.

Desde el EAAF participaron Silvana Turner, a cargo de los trabajos de búsqueda, y Carlos Vullo, director del Laboratorio de Genética Forense. Ambos remarcaron la complejidad técnica del proceso y la importancia de sostener las tareas de excavación e identificación en el predio.

Durante la presentación, el juez Vaca Narvaja señaló que todavía podrían producirse nuevas identificaciones en el futuro, aunque evitó precisar cifras. “La complejidad de los hallazgos requiere tiempos prolongados de laboratorio”, explicó.

La Perla fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del país durante la dictadura. Ubicado a las afueras de Córdoba, funcionó bajo control del Tercer Cuerpo de Ejército y por allí pasaron miles de personas secuestradas. Los trabajos en la zona de la Loma del Torito comenzaron tras años de investigaciones judiciales, testimonios y peritajes impulsados en el marco de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

CRM