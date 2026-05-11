La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en abril fue de 2,5% y se desaceleró con relación a marzo cuando había sido de 3%, según informó el Instituto de Estadística porteño. En los primeros tres meses del año acumuló una suba de 11,6%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,4%.

Durante abril la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Transporte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Salud, que en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General.

Transporte aumentó 5,4%, con una incidencia de 0,60 p.p. en la variación mensual del IPCBA, como resultado de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, por las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2% e incidió 0,45 p.p., debido a las subas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en el servicio de suministro de agua. En sentido contrario, las caídas en las tarifas residenciales del gas natural por red contribuyeron a quitarle presión a esta división.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,4%, contribuyendo con 0,24 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%). Las caídas en Frutas (-4,3%) aminoraron el alza de la división.

Restaurantes y hoteles aumentó 2,1%, con una incidencia de 0,23 p.p., como resultado de las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Salud se elevó 2,5% e incidió 0,22 p.p., al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 63,7% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de abril, tanto los Bienes como los Servicios registraron una suba de 2,5%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los valores de los combustibles y, en menor medida, a los aumentos en los precios de los alimentos (destacándose los lácteos y los panificados) y de las prendas de vestir. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente las subas en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con alzas en las cuotas de la medicina prepaga. En sentido contrario, las caídas en las tarifas residenciales del gas natural por red y en los precios de los paquetes turísticos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

sí, en los primeros cuatro meses del año los Bienes acumularon una suba de 9,9% y los Servicios de 12,6%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se aceleraron hasta: 26,4% i.a. en el caso de los Bienes (+0,4 p.p. respecto del mes previo) y 36,0% i.a. en el caso de los Servicios (+0,1 p.p.).

Desagregando por subíndices, durante el mes de abril la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,3%. En términos interanuales, desaceleró su ritmo de suba hasta 32,1% (-0,9 p.p. respecto del mes previo).

La agrupación Regulados aumentó 3,3%, destacándose las alzas en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar y en las cuotas de la medicina prepaga. Le siguieron en importancia, las actualizaciones en el valor del servicio de suministro de agua y en el boleto de colectivo urbano. En sentido contrario, las caídas en las tarifas residenciales del gas natural por red contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación. Así, este agregado aceleró su ritmo de suba hasta 39,4% i.a. (+2,3 p.p).

Por último, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 1,8%, principalmente por los incrementos en los precios de los pasajes aéreos y de las prendas de vestir. Las variaciones negativas en los valores de los paquetes turísticos y de las frutas aminoraron el incremento de esta agrupación. En términos interanuales, aceleró su ritmo de suba hasta 15,3% i.a. (+3,3 p.p.).