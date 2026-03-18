Dieron a conocer los nombres de las 12 personas identificadas a partir de los restos hallados en La Perla

A días de cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, la Justicia federal dio a conocer la identidad de 11 de las 12 personas cuyos restos fueron hallados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.

El trabajo, encabezado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), permitió avanzar en la identificación de víctimas desaparecidas desde la década del 70 y abrir una nueva etapa para sus familias, atravesada por el duelo, pero también por la certeza.

El anuncio fue realizado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien precisó que una de las familias solicitó mantener en reserva el nombre de su familiar. Los identificados son Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María o Cecilia María Carranza -sin poder determinar cuál de las hermanas mellizas-, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez y Sergio Julio Tissera.

Los restos habían sido encontrados durante excavaciones realizadas en 2025 en la zona conocida como “Loma del Torito”, dentro de un predio de más de 14 mil hectáreas en La Calera, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos del país entre 1976 y 1978. Según reconstrucciones basadas en testimonios y archivos, en ese lugar se habrían realizado enterramientos clandestinos de personas detenidas-desaparecidas.

El EAAF encabezó los trabajos de búsqueda y análisis con el apoyo de organismos judiciales y universidades, logrando identificar restos óseos que se encontraban fragmentados y mezclados. Para este año está previsto continuar con las tareas de excavación en el área.

Durante la conferencia de prensa en Córdoba, familiares de las víctimas compartieron su emoción y remarcaron la importancia del hallazgo. Los testimonios coincidieron en destacar el rol de los organismos de derechos humanos y la persistencia de una lucha que lleva décadas. También hubo llamados a quienes aún no aportaron información genética para avanzar en nuevas identificaciones.

El caso de las hermanas Carranza sintetiza la complejidad de estas investigaciones: el análisis permitió determinar que uno de los restos pertenece a una de ellas, pero no a cuál, debido a que compartían el mismo ADN. Aun así, el hallazgo aporta una certeza largamente esperada por la familia.

Desde la Justicia subrayaron que estos avances permiten “terminar con la incertidumbre” y garantizan a las familias la posibilidad de cerrar un ciclo. Al mismo tiempo, remarcaron que los intentos de ocultamiento de los cuerpos formaron parte de una estrategia para asegurar la impunidad.

CRM