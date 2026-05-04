Trump amenaza con “borrar de la faz de la tierra a Irán” mientras EE.UU. y Teherán intercambian ataques en Ormuz y crece la tensión en la zona

La operación Proyecto Libertad de Donald Trump para asegurar el paso del estrecho de Ormuz, por el momento, se está traduciendo en una escalada de tensión entre EE.UU. e Irán. Hasta tal punto, que el presidente de EE.UU. amenazó con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si ataca a los buques estadounidenses que llevan a cabo el Proyecto Libertad.

Trump hizo estas declaraciones durante una entrevista en Fox News, el lunes, en la que aseguró que Irán se volvió “mucho más flexible” en las negociaciones de paz. Y añadió: “Tenemos más armas y municiones de una calidad mucho mayor que antes. Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo. Todas ellas están repletas de equipamiento. Podemos utilizar todo ese material, y lo haremos, si lo necesitamos”.

En un post en Truth Social, afirmó Trump: “Irán lanzó algunos ataques contra países ajenos a la misión Proyecto Libertad, entre ellos un buque de carga surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión! Derribamos siete embarcaciones pequeñas o, como a ellos les gusta llamarlas, embarcaciones 'rápidas'. Es todo lo que les queda. Aparte del buque surcoreano, hasta el momento no se produjeron daños al atravesar el estrecho. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán una rueda de prensa mañana por la mañana [por este martes]”.

El almirante Brad Cooper, quien dirige el Mando Central de EE.UU., reconoció este lunes que helicópteros del ejército estadounidense hundieron seis pequeñas embarcaciones iraníes que, según él, tenían como objetivo buques civiles en el estrecho de Ormuz. Teherán, por su parte, negó esta información.

Esto ocurre después de que el viernes el presidente de EE.UU. afirmara en una comunicación oficial al Congreso que las hostilidades habían “terminado”, para así sortear la autorización para la guerra que no tiene por parte del Capitolio.

Cooper, además, aseguró que Irán lanzó múltiples misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra los buques que protege el ejército estadounidense. El jefe del Mando Central de EE.UU. afirmó que “todas y cada una” de las amenazas habían sido neutralizadas. Según Irán, dos buques de la Armada estadounidense fueron alcanzados por el ataque, mientras EE.UU. niega que los barcos militares se hayan visto afectados.

El almirante, asimismo, afirmó que el ejército estadounidense logró despejar una ruta en el estrecho de Ormuz libre de minas iraníes, con el fin de permitir el tránsito de buques mercantes por esa estrecha vía navegable, que va pegada a Omán y tiene islas a su paso. Cooper señaló que el ejército estadounidense también estableció un “escudo defensivo” que incluye helicópteros y aviones de combate estadounidenses para proteger a los buques de carga que salen del estrecho.

En su comparecencia ante la prensa, Cooper se negó a confirmar si el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos había terminado o no, pero acusó a Irán de iniciar “un comportamiento agresivo” en el estrecho de Ormuz este lunes. Según Cooper, el ejército estadounidense actúa como fuerza defensiva “para proporcionar una protección muy clara a la navegación comercial, con el fin de permitirle salir del Golfo Arábigo. En eso es en lo que nos centramos. Lo que vimoso esta mañana fue a Irán iniciando comportamientos agresivos. Simplemente, vamos a responder”.

Mientras tanto, un ataque con drones lanzado desde Irán provocó “un gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

“Las autoridades del emirato de Fuyaira confirmaron un gran incendio en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira(FOIZ), provocado por un ataque con dron procedente de Irán”, informa la Oficina de Medios de Fuyaira en un comunicado, en el que afirma que los equipos de emergencia “respondieron de inmediato”.

La Defensa Civil de Fuyaira “continúa trabajando para controlar el incendio”, agrega la nota, sin aportar más detalles sobre los daños provocados ni posibles víctimas mortales.