La UBA denuncia que peligra la atención en sus hospitales universitarios

En el primer cuatrimestre del año, la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso de la planilla “Hospitales” del Presupuesto 2026 destinado al financiamiento de las Universidades nacionales. Se trata de una partida de 80.000 millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.

Esta decisión del Gobierno nacional de mantener “pisada” esta partida ponen en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales.

En la UBA hay seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Cabe destacar que esta situación es complementaria al conflicto institucional que mantiene el Gobierno nacional con las universidades nacionales por la decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales. La no transferencia de fondos a los hospitales universitarios incumple directamente la ley de Presupuesto 2026 confeccionada por el Gobierno nacional y votada por el Congreso. Es decir que la administración de Milei incumple tanto su propio Presupuesto actual como la ley de Financiamiento Universitario.

Este martes 5 de mayo habrá una conferencia de prensa a las 8.30 en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”- Av. Córdoba 2351, CABA. Hablarán y responderán preguntas los directores de la red de hospitales universitarios de la UBA.