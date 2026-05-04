Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

El Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales fue establecido en homenaje a cinco brigadistas que murieron en 1998 mientras combatían un incendio en Canadá, en un episodio que marcó a las comunidades vinculadas a la protección ambiental. A partir de entonces, la fecha se convirtió en un punto de encuentro simbólico para reconocer una tarea atravesada por el riesgo y la exposición constante.

Un rol clave frente a una amenaza creciente

Los combatientes de incendios forestales cumplen una función central en la contención de focos ígneos que afectan bosques, humedales y zonas rurales. Su trabajo combina tareas de prevención, monitoreo y respuesta directa, muchas veces en condiciones adversas: altas temperaturas, terrenos complejos y cambios bruscos en el comportamiento del fuego.

En los últimos años, distintos informes internacionales advierten sobre el aumento en la frecuencia e intensidad de los incendios, asociados a fenómenos como el cambio climático y la expansión de actividades humanas en áreas naturales.

Entre la vocación y la precariedad

En países como Argentina, el sistema de combate de incendios forestales se apoya en brigadistas que integran organismos nacionales, provinciales y cuerpos voluntarios. Aunque su labor es ampliamente valorada, persisten reclamos por condiciones laborales, estabilidad y equipamiento adecuado, especialmente en contextos de incendios prolongados.

La capacitación permanente y la coordinación entre jurisdicciones aparecen como factores clave para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cada vez más complejas.

Memoria y conciencia ambiental

La efeméride no solo busca reconocer a quienes combaten el fuego, sino también recordar a quienes perdieron la vida en servicio y promover una mayor conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas. En ese sentido, especialistas coinciden en que la prevención —a través de políticas públicas y prácticas responsables— resulta fundamental para reducir el impacto de los incendios.