Argentina cae once puestos en el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras

La Argentina retrocedió 11 posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa y quedó en el puesto 98, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). La caída se explica por el aumento de la hostilidad oficial hacia el periodismo y episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante coberturas de protestas.

El descenso se da además en una semana marcada por un nuevo capítulo en ese conflicto, luego de que el Ejecutivo dispusiera restricciones al acceso de periodistas a la Casa Rosada. Para RSF, este tipo de medidas se inscribe en un clima más amplio de deterioro de las condiciones para el ejercicio de la profesión.

El informe advierte que la situación local no es aislada. A nivel global, la libertad de prensa atraviesa su peor momento desde que el organismo comenzó a elaborar este ranking, hace 25 años. La puntuación promedio de los 180 países evaluados alcanzó su nivel más bajo histórico y más de la mitad (52,2 %) se encuentran en condiciones “difíciles” o “muy graves”.

En ese marco, RSF señala que el retroceso responde a múltiples factores, entre ellos la proliferación de marcos legales restrictivos -muchas veces justificados en la seguridad nacional-, la criminalización del periodismo y los ataques directos desde el poder político. Como ejemplo, menciona las descalificaciones recurrentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la prensa.

Según el organismo, ese estilo también encuentra eco en otros líderes, como el presidente argentino Javier Milei y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, cuyos países registraron caídas en la clasificación. En ambos casos, RSF advierte sobre una tendencia a confrontar con los medios y cuestionar su legitimidad.

Un fenómeno regional

El deterioro es particularmente visible en América Latina, donde varios países registraron retrocesos significativos. Ecuador cayó 31 puestos (al 125) en un contexto de violencia ligada al crimen organizado y asesinatos de periodistas, mientras que Perú descendió 14 lugares (144) tras registrar homicidios de trabajadores de prensa en 2025.

También El Salvador bajó ocho posiciones (143) por la intensificación de la presión sobre el periodismo. En el extremo inferior del ranking regional aparecen Venezuela (159), Cuba (160) y Nicaragua (168), donde RSF describe escenarios de fuerte restricción o colapso del sistema de medios.

Una excepción parcial es Colombia, que mejoró 13 posiciones, aunque se mantiene en un puesto rezagado (102).

Un problema global

A nivel internacional, el ranking sigue encabezado por países europeos como Noruega, Países Bajos y Estonia, mientras que en el extremo opuesto se ubican regímenes como Eritrea, Corea del Norte, China e Irán.

Incluso democracias consolidadas registraron retrocesos. Estados Unidos descendió siete puestos (al 64), en gran parte por el deterioro del clima político, mientras que España cayó seis posiciones (29) por un empeoramiento en distintos indicadores, especialmente en las condiciones económicas del periodismo.

En ese contexto, RSF advierte que menos del 1 % de la población mundial vive en países con una situación “buena” de libertad de prensa, una caída drástica frente al 20 % registrado en 2002.

El caso argentino

En el plano local, la caída de la Argentina refleja tanto factores estructurales como episodios recientes. El informe menciona la creciente confrontación entre el Gobierno y los medios, así como hechos de violencia contra periodistas en coberturas de manifestaciones, en particular durante protestas sociales.

El país se ubica ahora en una zona media-baja del ranking, en línea con una tendencia regional de deterioro, y lejos de los estándares más altos de protección de la libertad de expresión.