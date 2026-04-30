Periodistas denunciaron en el Congreso el aumento de restricciones y agresiones desde el Gobierno

La prohibición de ingreso de más de 50 medios a la sala de prensa de la Casa Rosada motivó una reunión en el Congreso, donde trabajadores de prensa y representantes gremiales advirtieron sobre un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo.

Durante un encuentro de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, periodistas acreditados en la Casa Rosada expusieron sobre las dificultades para acceder a su lugar habitual de trabajo y cuestionaron el tono de los discursos oficiales hacia el sector. La convocatoria fue impulsada por el vicepresidente de la comisión, Nicolás Trotta, luego de que su titular, Guillermo Montenegro, no la convocara.

En ese marco, distintos expositores coincidieron en señalar una “escalada de agresiones” por parte del gobierno de Javier Milei. Además, reclamaron a las empresas de medios un mayor compromiso con sus trabajadores, tanto en materia de seguridad como de condiciones salariales.

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi, planteó la necesidad de “debatir cómo frenar las agresiones” y sostuvo que existe un “ataque sistemático a la comunicación” con el objetivo de desplazar temas de la agenda pública. También advirtió sobre la situación salarial del sector y el intento de modificar el Estatuto del Periodista Profesional, al que consideró un piso mínimo de protección laboral.

Representantes de distintos medios, entre ellos cooperativos y autogestivos, remarcaron la importancia de ese sector dentro del ecosistema informativo argentino. A su vez, periodistas acreditados en Casa de Gobierno señalaron que la restricción de acceso vigente desde hace días afecta directamente su trabajo cotidiano y remarcaron que la acreditación no constituye un privilegio, sino una herramienta para ejercer la profesión.

El planteo se da en un contexto reciente de fuerte tensión. Un día antes, tras acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, Milei protagonizó un cruce con periodistas al retirarse del Congreso. Ante una consulta sobre las explicaciones del funcionario, respondió sin detenerse: “Es suficiente. ¡Chorros!”. La escena, que se viralizó en redes sociales, reforzó el clima de confrontación que distintos sectores vienen señalando.

Durante la reunión participaron periodistas de distintos medios, como Malena Winer y Tatiana Scorciapino de Tiempo Argentino, Fabián Waldman de La Patriada, Nora Veiras de Página/12, Jonathan Heguier de El Destape, Liliana Franco, Mónica Gutiérrez y Natasha Niebieskikwiat, entre otros, quienes coincidieron en advertir sobre el clima adverso para el ejercicio de la profesión.

En paralelo, se presentaron acciones judiciales contra la medida que restringe el acceso a la Casa Rosada, entre ellas amparos impulsados por el gremio y distintos medios -entre ellos Tiempo Argentino y La Patriada-, además de una denuncia penal que apunta contra funcionarios del Gobierno. También hubo una presentación ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su preocupación por la situación e instó al Estado argentino a revisar la medida.