Después de acompañar a Adorni, Milei se fue del Congreso a los gritos contra los periodistas: “¡Chorros!”

Después de acompañar la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei abandonó el Congreso en medio de un cruce con periodistas que terminó con gritos e insultos.

—Presidente, ¿alcanza lo que dijo Adorni para explicar todo? —le consultaron.

—Es suficiente. ¡Chorros! —respondió el mandatario, sin detenerse.

La escena condensó el clima de una jornada atravesada por la confrontación entre el Gobierno y la prensa, en un contexto en el que la sala de periodistas de la Casa Rosada continúa cerrada y sin fecha de reapertura, tras la decisión oficial de restringir el acceso de los cronistas acreditados.

La exposición de Adorni se desarrolló bajo presión. El funcionario debió dar explicaciones por su patrimonio, la evolución de sus bienes y sus viajes, ante cuestionamientos de la oposición que reclamó mayor transparencia. Según sostuvo, sus activos fueron adquiridos antes de asumir funciones públicas y se encuentran declarados, aunque las respuestas no disiparon las dudas de distintos bloques.

En ese marco, el paso del jefe de Estado por el Congreso no hizo más que profundizar el tono de confrontación. El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde circularon los videos del momento y se amplificó la polémica.

El cruce suma un nuevo capítulo a la relación cada vez más tensa entre el Gobierno y el periodismo. Desde el inicio de su gestión, Milei recurrió en reiteradas ocasiones a descalificaciones públicas hacia periodistas y medios, a los que acusa de operar en su contra.