Homenajes, charlas y libros para volver a la obra de Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte

“Cuando digo Borges, no digo Borges: ese hombre de carne y hueso nacido en 1899 y muerto en 1986, el que escribió El Aleph o Ficciones o Fervor de Buenos Aires o Evaristo Carriego. Pero cuando digo Borges tampoco me refiero a esa literatura, a esa reunión de textos tan a menudo perfectos a los que, por irradiación autoral, llamamos Borges. Cuando digo Borges pienso en esa figura que la imaginación argentina ha compuesto y ha fijado en ese nombre”, apunta el escritor Martín Kohan en su libro Lo que entiendo por Borges (Ediciones Godot, 2026). A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, que falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, la publicación es uno de los numerosos homenajes, revisiones y relecturas que se multiplican por estos días para volver a la figura y a la obra del gran autor argentino.

Varios de los recordatorios por el aniversario redondo, de hecho, comenzaron en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde el nombre de Borges fue el centro de charlas, exposiciones y mesas de debate. De hecho, en esa ocasión la editorial Penguin Random House, que publica la obra del autor a través de su sello Sudamericana, instaló en uno de los pabellones de La Rural un laberinto que se podía recorrer con la voz del escritor de fondo. La multinacional decidió también editar este año tres libros que compilan nuevamente su obra: Ensayos completos, Cuentos completos y Poesía completa.

En Buenos Aires, uno de los mayores homenajes es la exposición Borges: ecos de un nombre, inaugurada en mayo. Hasta el 30 de agosto se lleva adelante en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA), con entrada gratuita para residentes en Argentina y curaduría de Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomas.

Se trata de una exhibición que, según informan los organizadores, “aborda tanto la obra como la vida pública y privada del autor de Ficciones”.

“Realizada junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la muestra propone una mirada colectiva sobre la figura y la obra del gran escritor argentino, en la que se podrán ver objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías, objetos, memorabilia y hasta una recreación del cuarto del departamento de la Plaza San Martín en el que vivió casi toda su vida”, agregan desde la entidad.

Este domingo, el homenaje arrancará en el Centro Cultural, con una recorrida especial por la exposición. Luego, desde las 19, las actividades seguirán en la Capilla del lugar.

“El domingo comenzará a las 18 con una recorrida por la sala Cronopios, donde está la muestra Borges: ecos de un hombre, inaugurada en el Centro Cultural y que ya es un éxito de público. La celebración culminará a las 19 en La Capilla del Recoleta, donde la literatura y la música se darán cita en un encuentro especialmente concebido para la ocasión. Habrá lecturas de textos de Jorge Luis Borges, y piezas musicales, en una evocación colectiva que buscará mantener viva la presencia de quien convirtió a Buenos Aires en una de las geografías esenciales de la literatura universal”, informaron desde Sudamericana sobre esta fecha particular.

“Cecilia Roth, Pedro Aznar, Laura Novoa, Sylvia Iparraguirre, Maximiliano Tomás, Federico Pereiro Quinteto, Amelita Baltar, Leonardo Pastore, Alberto Schwindt y Alfredo Pittis serán algunas de las destacadas personalidades de nuestra cultura que pondrán su voz y su arte a sus textos”, agregaron desde la editorial.

Otra de las entidades que alberga por estos días numerosas actividades alrededor de Borges y su legado es la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA). A lo largo de todo el fin de semana en el que se recuerda el aniversario, la entidad programó clases magistrales, a cargo de expertos. Este domingo 14, de hecho, habrá presentaciones a lo largo de todo el día sobre textos como Emma Zunz, La biblioteca de Babel y Funes el memorioso con entrada libre y gratuita. A partir de las 17.30, para el cierre de la jornada, habrá un show musical llamado “Borges para las seis cuerdas: la guitarra le canta a Borges”. Se trata, según los organizadores, de un “espectáculo de guitarra y canto con cantantes invitados de la nueva generación que interpretan milongas y las composiciones poéticas del gran escritor que han tenido versiones musicales, acompañados por la pareja de baile compuesta por Milena Plebs y Facundo de la Cruz (Campeón Mundial de Tango)”.

Ese mismo día, desde las 18 y también en el centro porteño, en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA) se proyectará la película Invasión, de Hugo Santiago, escrita por Borges y Adolfo Bioy Casares. La entidad, que también planeó una serie de actividades por el aniversario, concluye de este modo las conmemoraciones.

“El programa Borges, autor del futuro, tendrá su cierre con la proyección de la película Invasión dirigida por Hugo Santiago y escrita por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares con los comentarios de Gonzalo Aguilar”, informaron desde la institución.

Otra de las instituciones culturales que decidió conmemorar a Borges este año es el CCK, rebautizado Palacio Libertad por la gestión libertaria de la Secretaría de Cultura. Allí, hasta el 5 de julio, todos los viernes y domingos, a partir de las 17, se invita al públi o a hacer una visita guiada que lleva como título “Borges y Bioy. Dos genios, una amistad inmortal”.

“Borges y Bioy es una visita guiada por diversos espacios del centro cultural que propone reconstruir la historia que une a dos figuras de la literatura argentina. En 1933, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares se sentaron junto a una chimenea y escribieron un folleto para un producto lácteo que nadie recuerda. Lo que sí se recuerda es lo que vino después: cuarenta años de cenas, un tercer escritor ficticio nacido de la risa en el Café Tortoni y conversaciones que se convirtieron en antologías que revolucionaron la literatura en castellano. La visita invita a un recorrido por la Buenos Aires que formó a estos grandes escritores, redescubrir los libros que escribieron y celebrar la amistad que los unió”, informan en un comunicado desde la Secretaría de Cultura de la Nación.

Desde el Ministerio de Cultura porteño informaron también que a lo largo de todo junio y todo julio los Bares Notables de la ciudad ofrecerán distintas actividades en sus instalaciones alrededor de Borges y su obra.

“El más universal de los escritores argentinos será homenajeado a través de conferencias y disertaciones que recorrerán su vida, su obra y su proyección internacional. La programación también incluirá espectáculos musicales inspirados en sus poemas y cuentos, así como interpretaciones de las milongas que escribió junto a compositores como Astor Piazzolla, Sebastián Piana y Carlos Guastavino, entre otros. Además, se realizarán dos recorridos guiados por bares y lugares vinculados con su vida y su universo literario”, señalaron en un comunicado.

El 26 de junio, por ejemplo, se llevará adelante la charla “La mujer en la obra de Borges”, a cargo de la escritora María Rosa Lojo en el Claridge 's Bar, Hotel Claridge (Tucumán 535, CABA), mientras que el 28 de julio, desde las 15, el especialista Daniel Vega guiará un circuito a pie a través de puntos centrales para la vida del escritor en el centro porteño. El punto de partida será la Confitería Saint Moritz (Maipú 994, CABA).

Libros

Además de la reedición de los libros del propio autor, a lo largo de todo el año, y para seguir pensando en una obra radiante como la de Borges, las editoriales locales lanzaron distintas publicaciones que vuelven sobre el escritor y su influencia. Uno de ellos es el mencionado Lo que entiendo por Borges, de Martín Kohan, publicado por la editorial Godot.

“Martín Kohan logra que Borges le firme un ejemplar de El Aleph. No sabe todavía que ese gesto —mínimo, secreto, casi cómico— será también el punto de partida de una historia mayor. Borges no fue solo un escritor, fue una invención colectiva. Kohan se interna en el territorio donde la literatura se vuelve mito y el mito, política. Rastrea los gestos, las frases y las supersticiones que convirtieron a Borges en prócer nacional, en santo laico, en espejo de los argentinos. Entre manuscritos venerados, firmas apócrifas y versos falsos, Lo que entiendo por Borges indaga sobre cómo se construye un culto literario y qué dice de nosotros esa devoción. Más que un libro sobre Borges, es un libro sobre la Argentina que necesitó inventarlo”, se lee en la contratapa de la publicación.

Otro lanzamiento reciente es el ensayo Borges y la política. Un desafío para el peronismo, la izquierda y la derecha, de Nicolás Freibrun, publicado por el sello Siglo XXI Editores.

“El reconocimiento internacional y su condición de escritor icónico parecen dejar a Borges a salvo de las disputas, aunque todavía pesan sobre él estigmas o prejuicios que para algunos lectores funcionan como barreras infranqueables. Hay quienes se resisten a leerlo por considerarlo gorila, antiperonista, europeizante, o porque tuvo un entusiasmo juvenil con Yrigoyen pero después empezó a desconfiar de la democracia y a volverse cada vez más conservador, o porque habitaba una burbuja imaginaria y no quería contaminarse con los problemas de su tiempo. ¿Hay algo de verdad en todo esto? En Borges y la política, Nicolás Freibrun recorre fascinado los textos borgeanos y nos muestra magistralmente, sin ninguna solemnidad, hasta qué punto escapan a los casilleros ideológicos. Y hasta qué punto, también, se ocupan de la política, aunque no para bajar línea o aleccionar o tomar partido. De ahí que su figura resulte incómoda tanto para quienes se identifican con la tradición nacional-popular y las izquierdas como para las derechas”, detallan desde la editorial.

Desde Malba Literatura, el sello editorial del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, se publicó recientemente el libro Los laberintos de Borges: entre el caos y el cosmos, del escritor Carlos Gamerro.

“Este recorrido por la obra de Borges sigue una figura cara al autor, la del universo como laberinto, pero con un giro paradojal: si el universo es un laberinto, entonces tiene un centro, una forma coherente. Lo verdaderamente angustiante es pensar que se trata de un mero caos; ‘entonces sí que estamos perdidos’. La obra de Borges también puede resultar un laberinto en el que es fácil perderse; pero se trata, como el autor dirá en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, de ”un laberinto destinado a que lo descifren los hombres“. Este libro propone un recorrido por los diversos laberintos que dibuja la literatura de Borges, con la esperanza de que este viaje nos ayude a transitar, también, el laberinto o el caos más vasto en que se inserta”, informaron desde Malba y agregaron: “Este lanzamiento se realiza en el marco del 40º aniversario de la muerte de Borges, a 20 años del primer curso que Carlos Gamerro dictó sobre el autor argentino en Malba Literatura”.

Gamerro presentará el libro el próximo 8 de julio a las 20, en el auditorio del museo, junto a Lucas Adur y Juan Torbidoni, especialistas en la obra de Borges, y Carla Scarpatti, editora del sello.

AL