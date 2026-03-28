50 años de la Feria del Libro: cómo será la edición 2026, con dos ganadores del Nobel, crisis económica y homenajes a Borges

A poco menos de un mes de su apertura, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se prepara para celebrar su edición 50 con varias novedades. El encuentro literario, uno de los más importantes del mundo en idioma español del rubro, se llevará adelante del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural del barrio porteño de Palermo y promete, según adelantaron sus autoridades, la presencia de dos ganadores del Premio Nobel (el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan), numerosas muestras especiales para celebrar el aniversario redondo, homenajes a Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte y actividades que contarán con la presencia de destacados autores locales e internacionales con Perú como país invitado de honor.

Mientras que varios expositores consultados por este medio oscilan entre el entusiasmo y las expectativas moderadas ante la nueva edición de la Feria porteña por la complejidad de la situación económica y la baja del consumo en general –que en el rubro de los libros se acentúa todavía más–, desde la Fundación El Libro, organizadora del evento, se proponen celebrar el medio siglo de vida con un despliegue mayor al de las ediciones anteriores.

En una presentación a la prensa que ofrecieron las autoridades esta semana, Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, afirmó que para este especial aniversario, la Feria cuenta con el apoyo de numerosas instituciones públicas y privadas. Entre otros, destacó la “fuerte presencia” de China y el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez más, hizo énfasis en la idea de “innovación” y destacó el relanzamiento de la página web y el nuevo logo de la Feria para la edición 2026.

Rainone celebró, además, que en esta fecha especial “la venta de los espacios fue un éxito” y que los expositores serán alrededor de 450, unos 30 más que el año pasado.

Sobre las polémicas suscitadas entre la entidad y el gobierno de Javier Milei desde la llegada de los libertarios a la Casa Rosada, desde la Fundación informaron que nuevamente, salvo la Biblioteca Nacional, las entidades culturales que dependen del Ejecutivo nacional no tendrán un stand en la Feria, pero sí que ofrecerán actividades durante una noche particular en la pista central del predio, además de la presencia de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que hará sus tradicionales compras de libros.

Sobre la asistencia de las autoridades durante la inauguración, Rainone aseguró que las invitaciones a los representantes del Poder Ejecutivo nacional han sido enviadas aunque todavía no pudo confirmar si el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, estará presente para dar el tradicional discurso protocolar.

Durante su intervención el año pasado, con palabras que tuvieron un tono provocativo para los escritores y representantes del sector cultural presentes en la sala, Cifelli le dedicó un insólito agradecimiento especial a Karina Milei “por su apoyo constante” a su gestión, lo que provocó un encendido repudio del público, que lo abucheó y cantó contra las políticas del gobierno nacional.

“¿Ustedes sacaron el cepo o lo sacó Milei?, preguntó desde el estrado y en tono de chicana el funcionario libertario, que poco después se retiró acompañado por un pequeño grupo que aplaudió levemente su discurso.

Libros prohibidos, programación destacada

“Siempre es una alegría compartir con la prensa las novedades de cada edición. Pero en esta oportunidad en que celebramos el 50° aniversario de la Feria del Libro de Buenos Aires, esa felicidad se multiplica. Organizar la programación es un esfuerzo enorme, pero tener la certeza de que ese esfuerzo va a ser disfrutado por cientos de miles de visitantes le da sentido a todo lo que hacemos. Ojalá que este año, una vez más, cada libro encuentre a ese lector que lo está esperando”, expresó por su parte el director de la Feria, Ezequiel Martínez.

Además de confirmar la presencia de los ganadores del Nobel, Martínez adelantó que, entre muchos otros, llegarán este año autores como Leonardo Padura, Arturo Pérez Reverte, María Fernanda Ampuero, Benoît Coquil, Kim Ho-yeon, Frank Báez, Nona Fernández, Adriana Calcanhotto, Kiran Desai y Andrea Bajani para participar de mesas, encuentros y debates. A ellos se sumarán los autores y autoras que formarán parte de la delegación de Perú, el país invitado de honor, que eligió como lema “Caminos que nos unen” para dar cuenta del vínculo entre esa nación y la Argentina.

De los nombres locales, confirmó los de Dolores Reyes, Martín Kohan, Eduardo Sacheri, Claudia Piñeiro y Laura Ramos, entre muchos otros.

El director de la Feria también informó que la inauguración estará a cargo de las escritoras Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero y que la charla, moderada por la periodista María O’Donnell el 23 de abril a partir de las 18, se llevará a cabo en la pista central de La Rural. Ese nuevo espacio, con capacidad para más de 1200 personas, en esta oportunidad ofrecerá numerosas actividades a lo largo de las casi tres semanas de exposición.

Entre la programación destacada por el aniversario 50, también adelantó una serie de muestras e instalaciones que se podrán visitar dentro del predio. Una estará dedicada a homenajear a libros y autores censurados durante la última dictadura militar, con la curaduría de Judith Gociol.

En su intervención, Martínez recordó que durante los años del gobierno de facto en la Feria –que abrió por primera vez sus puertas en 1975 y solamente se suspendió un año por la pandemia de Covid-19– hubo libros que no se podían exhibir “y autores que no se podían nombrar” y que con esta iniciativa buscan reivindicarlos.

Además, en el Pabellón 8 habrá un espacio llamado “50 Ferias Dibujadas” con historietistas y dibujantes invitados a ilustrar en vivo y una exposición con firmas, fotos y viñetas que le regalaron a la entidad visitantes ilustres que pasaron por Buenos Aires a lo largo de las últimas cinco décadas.

A 40 años de su muerte, Jorge Luis Borges tendrá varios homenajes. Los visitantes que ingresen por la entrada ubicada en la avenida Santa Fe se encontrarán, en el Pabellón Ocre, con un inmenso laberinto interactivo “que invita a los lectores a perderse entre sus pasillos mientras se oye la voz de Borges”, detallaron. La instalación, pensada entre la Feria y la editorial Penguin Random House, busca conmemorar la vigencia de la obra del autor en coincidencia con la publicación, por primera vez en un solo volumen, de sus Ensayos completos, además de las nuevas ediciones de sus Cuentos completos y un tomo con su Poesía completa. En el predio también se podrá ver la muestra Borges nacional y universal, donde se expondrán más de 50 revistas que tuvieron como protagonista al autor de El Aleph, además de ediciones internacionales de sus libros en idiomas como el coreano, el japonés y el bengalí, entre otros.

Este año, además, no faltarán los clásicos inoxidables de la Feria. La programación incluye, una vez más, la tradicional Maratón de Lectura, el Festival Internacional de Poesía y la iniciativa La palabra indígena.

Celebración e inquietud

Entre las editoriales, distribuidoras y distintas entidades que formarán parte de la exposición por un lado aparece la alegría ante la celebración del número redondo y, por el otro, la incertidumbre por el momento que atraviesa el sector.

“Que una feria tan importante como la Feria del Libro de Buenos Aires se sostenga desde hace 50 ediciones de forma casi ininterrumpida en un país marcado por tantos vaivenes como el nuestro es de por sí motivo de celebración. No puedo evitar pensar en que este año se cumplieron también 50 años de otro aniversario, el del inicio de la última dictadura en Argentina. Estoy convencida de que los libros son una de las tantas formas que tenemos de defender nuestra democracia”, señaló a este medio Adriana Hidalgo Solá, directora general de Adriana Hidalgo Editora.

“Nuestra editorial nació con la idea de promover la libre circulación de ideas. En estos 27 años publicamos obras de autores de distintas corrientes de pensamiento que creemos merecen ser leídas. Ver cómo editoriales tan diversas convivimos en armonía durante la feria, y que a pesar de los contratiempos podemos seguir editando lo que queremos, me sigue conmoviendo como la primera vez”, agregó.

En el mismo sentido se manifestó ante la consulta realizada por elDiarioAR Leonora Djament, responsable de Eterna Cadencia Editora: “Nos preparamos con mucho entusiasmo para la nueva edición de la feria del libro tanto por las novedades que publicamos en los últimos meses y que queremos compartir (Hong de Gonzalo Maier, La realidad absoluta de Luis Sagasti, Amigos de Sylvia Molloy), como por volver a juntarnos con colegas en el stand Los siete logos, espacio que compartimos hace tantos años con editoriales amigas. A la vez, nos enfrentamos a esta feria con tanta incertidumbre como los dos últimos años: por un lado, la baja del consumo general y de los libros en particular es cada vez más alarmante y, por otro lado, los libros argentinos siguen estando caros en dólares para los libreros y distribuidores del exterior. El panorama es realmente muy complejo”.

Maxi Papandrea, director de la editorial Sigilo, también reflexionó sobre el contexto en el que se lleva adelante el encuentro literario: “Estamos muy contentos de participar otra vez de la FIL de Buenos Aires, sobre todo este año tan especial, en su 50 aniversario. En tiempos de crisis económica y cultural, todo espacio de encuentro donde se hable de libros se vuelve indispensable”.

“Tenemos dos noticias importantes para esta feria. La primera es que anunciaremos al ganador de la segunda edición del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas que organizamos doce editoriales independientes de Latinoamérica y España junto con la Feria Internacional de Nueva York. Se trata de un premio internacional que intenta poner de relieve la literatura original e innovadora que se está produciendo en lengua hispana y cuyo ganador es publicado simultáneamente en doce países. La otra noticia es que iniciaremos la reedición de parte de la obra de Marcelo Cohen con el lanzamiento de Donde yo no estaba, a veinte años de su primera y única edición. Esta novela, considerada la más importante en su obra extraordinaria, se convirtió en un objeto de culto porque hace mucho tiempo que no se consigue y por su extensión, de más de mil páginas”, agregó Papandrea a este medio sobre los planes especiales del sello para esta Feria.

Por su parte Federico Gori, responsable de la distribuidora Big Sur, que reúne en su stand numerosos sellos independientes locales y extranjeros, sostuvo: “Nos estamos preparando con muchísimo trabajo y compromiso. Sabemos que es un contexto complejo para toda la cadena del libro, y eso nos exige ser aún más creativos, cuidadosos y estratégicos en cada decisión. Al mismo tiempo, hay algo de la feria que siempre renueva el sentido de lo que hacemos: el encuentro directo entre los libros y sus lectores”.

“Ese momento en que un catálogo cobra vida en las manos de alguien, cuando una recomendación se transforma en descubrimiento, es lo que nos impulsa. Estamos trabajando con esfuerzo, pero también con entusiasmo y alegría, apostando a que la feria vuelva a ser ese espacio vibrante donde circulan historias, ideas y conversaciones. Creemos profundamente en el libro como lugar de encuentro, y es desde ahí que encaramos esta nueva edición”, concluyó Gori.

Desde la Fundación El Libro confirmaron que de lunes a jueves, la entrada general costará 8 mil pesos, mientras que de viernes a domingos –y también el feriado del 1° de mayo–, el precio será de 12 mil. Siguen vigentes, como siempre, los días y horarios de acceso libre para estudiantes, docentes y jubilados.

Christian Rainone afirmó que por estos días están cerrando un acuerdo con el Banco Provincia para ofrecer descuentos en la venta de libros a sus clientes que rondarían entre el 20 y el 25%, además de la posibilidad de pagar las compras en cuotas. También informó que se encuentran “negociando” con el Banco Nación para ofrecer también a través de esa entidad algún tipo de promoción o descuento.

Un sondeo realizado por la Fundación El Libro sobre las ventas en la edición 2025 de la Feria reveló que se vendieron 1.405.493 ejemplares de libros según informaron los expositores que estuvieron presentes con sus stands, mientras que el volumen de venta total fue de 21.353 millones de pesos.

Hecho a partir de una encuesta a los visitantes que estuvieron en el predio de La Rural en conjunto con expertos de la Universidad Católica Argentina (UCA), el estudio reveló entre otras cosas que en esa oportunidad solamente el 50% de los asistentes compró libros.

AL/CRM

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tendrá lugar en el predio de La Rural, del barrio porteño de Palermo, del 23 de abril al 11 de mayo. Más información sobre la programación y las actividades, en este enlace.