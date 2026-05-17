Comienza el juicio por el triple lesbicidio de Barracas y el ataque a la única sobreviviente

El juicio por el triple lesbicidio de Barracas y el intento de asesinato de Sofía Castro Riglos comenzará este lunes en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires. En el proceso se juzgará a Justo Fernando Barrientos, acusado de haber provocado el incendio que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante en mayo de 2024.

Las audiencias iniciarán a las 9.30 y está prevista la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, efectivos policiales y peritos. Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque, no participará por recomendación de su equipo médico debido a las secuelas traumáticas que dejó el hecho.

“Su deseo más profundo sería asistir y declarar, pero le genera un daño traumático”, señalaron allegados a la investigación.

La acusación contra Barrientos

Barrientos permanece detenido en el penal de Ezeiza y es el único imputado por el ataque ocurrido el 6 de mayo de 2024 en una pensión ubicada sobre la calle Olavarría al 1600.

Según la investigación, el acusado lanzó una bomba molotov contra la habitación donde convivían las cuatro mujeres. La querella pidió que sea juzgado por cuádruple homicidio doblemente agravado: por violencia de género y por odio a la orientación sexual, en grado de tentativa en el caso de Castro Riglos. La pena prevista es prisión perpetua.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó además que se incorporen agravantes por alevosía, prejuicio hacia las víctimas y peligro común.

Fuentes judiciales indicaron que existen “elementos de prueba suficientes” para sostener que la orientación sexual de las víctimas fue un factor determinante en el ataque, aunque todavía restan producir algunas pruebas complementarias.

Las víctimas del ataque

Pamela Cobbas murió el 7 de mayo de 2024 en el Instituto del Quemado, un día después del incendio. Dos días más tarde falleció Roxana Figueroa, que había sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Andrea Amarante, de 42 años y oriunda de Neuquén, murió tras permanecer cinco días internada en el Hospital Penna.

Sofía Castro Riglos sobrevivió luego de pasar un mes internada con graves quemaduras en el Instituto del Quemado.