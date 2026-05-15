EE.UU. anuncia que Israel y Líbano acordaron extender el alto el fuego 45 días

Representantes de Israel y del Líbano acordaron este viernes en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador. Además, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo.

“Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad verdadera a lo largo de su frontera común”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en redes sociales.

Representantes de ambos países mantuvieron dos días de conversaciones en el Departamento de Estado para intentar salvar el alto el fuego acordado en abril, que vencía este viernes y que fue vulnerado por los continuos ataques israelíes en territorio libanés.

La delegación israelí estuvo formada por el embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin; mientras que del lado libanés participaron la embajadora en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam. Estados Unidos estuvo representado por el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham; el embajador en Israel, Mike Huckabee, y el embajador en el Líbano, Michel Issa.

Israel y el Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, habían celebrado en la capital estadounidense dos rondas previas de contactos, el 14 y el 23 de abril, que sirvieron para acordar, y luego extender, un alto el fuego en los ataques israelíes que comenzaron en territorio libanés con el inicio de la guerra de Irán.

Sin embargo, Israel continuó bombardeando el territorio libanés desde la entrada en vigor de la tregua, mientras el grupo chií Hezbollah, que no participa en las negociaciones, atacó a las fuerzas israelíes en el Líbano y lanzó proyectiles a territorio israelí.

El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió el martes, en vísperas de la nueva ronda de negociaciones, que los ataques israelíes “erosionan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades”.

El objetivo principal de las negociaciones es consolidar la tregua entre ambos países y establecer las bases de un tratado de paz, para el cual Beirut exige la retirada de las tropas israelíes de su territorio, mientras que Israel reclama el desarme de Hezbollah.

Con información de la agencia EFE