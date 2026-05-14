La inflación de abril bajó a 2,6% y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra así un alza del 12,3% en lo que va del año.

En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

A pesar de haber anotado subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, las caídas en los precios del turismo y de las frutas las compensaron.

Transporte quedó como la división con mayor aumento en abril (4,4%), seguida por Educación (4,2%). Con respecto a la primera, atribuyeron el incremento al aumento en los combustibles. En ese sentido, YPF aumentó 1% los precios y prorrogó por 45 días más el congelamiento de precios. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

Con información de la agencia NA