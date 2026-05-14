Marcelo Rubens Paiva y un libro contra los que piensan que la dictadura fue un tiempo de bonanza

Marcelo Rubens Paiva es escritor, dramaturgo y guionista, y autor de más de veinte libros, entre ellos Feliz año viejo (1982) que tuvo mucho impacto en su país. En Ainda estou aqui (2015) recuperó la historia de su madre, Eunice Paiva, y su búsqueda de verdad y justicia a partir de la desaparición de su padre, el diputado que fue secuestrado y asesinado por la dictadura brasileña. El libro está traducido al español como Aún estoy aquí

Marcelo pasó por la Feria del libro en su 50 aniversario como invitado y tuve el re honor de compartir una mesa con él y con Eduardo Sacheri sobre libros que pasaron al cine y tuvieron reconocimiento internacional. Me quedé charlando con él sobre esto y también sobre la importancia de la literatura para contar la historia. Espero disfruten de esta conversación tanto como la disfruté yo.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

En las redes sociales Malena Valladares