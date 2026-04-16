Raquel Robles y cómo amigarse con el tiempo

Raquel Robles nació en Santa Fe en 1971. Es escritora, periodista y docente y en 2008 ganó del Premio Clarín por su novela Perder. Otros de sus libros son Pequeños combatientes (Fondo de Cultura Económica), Papá ha muerto (Factotum Ediciones) y La dieta de las malas noticias (Alfaguara). Es miembro fundadora de la agrupación H.I.J.O.S. y escribe en la contratapa de Página 12.

Su último libro La organización vence al tiempo, editado por Fondo de Cultura Económica, toma la frase popularizada por Juan Domingo Perón y allí relata la vida cotidiana de los presos políticos entre 1974 y 1989. “Elegí esa frase porque me interesaba mucho cómo vencer el tiempo, de manera literal, cuando el tiempo no tiene marcas, cuando es un continuo. Este libro sucede en la cárcel y hay marcas de tiempo pero son muy puntuales, cómo el cambio de guardia cada 72 horas”, dice Robles sobre la elección del título de la novela. Y agrega: “Me interesaba mucho investigar qué hacer con el tiempo, cómo hacer para que el tiempo no sea un enemigo y usarlo a favor”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

En las redes sociales Malena Valladares en redes sociales