Los Mahiques: el ministro de Justicia nombró a su hermano como jefe de Gabinete de asesores y el padre va al Senado

El doctor Esteban Mahiques, hermano de Juan Bautista, fue oficializado este jueves como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, cargo que, según se indicó, será “ad honorem”.

“Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques”, señaló el decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Esteban se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y hasta hace poco integraba el Tribunal de Disciplina de la AFA, puesto al que renunció en las últimas semanas tras los cuestionamientos por incompatibilidades después de la avanzada del Gobierno contra el titular de la casa madre del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La oficialización de la designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia y la misma señaló que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir el pasado 6 de marzo de 2026 debido a que Juan Bautista Mahiques asumió en el cargo a comienzos de dicho mes.

El ministro y el ahora designado jefe de asesores en Justicia tienen otro hermano, Agustín, fiscal de instrucción porteño, conocido por su rol como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa “Vialidad” contra Cristina Fernández de Kirchner, que terminó con la condena a la expresidenta a seis años de prisión.

“Coco” Mahiques, ante el Senado, para defender su pliego

Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan Baitista y Esteban, defiende este jueves su pliego para acceder a la prórroga por cinco años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal. Lo hará en el Salón Illia del Senado frente a los miembros de la Comisión de Acuerdos que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura, las cuales tendrá sobre la mesa la Comisión de Acuerdos.

Es camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país. Por encima solo está la Corte Suprema. El juez acaba de correrse de la causa que investiga la supuesta malversación de fondos en la AFA porque se reveló que festejó su cumpleaños a fines de 2025 en la quinta que se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras integrar tribunales orales y de casación en la provincia de Buenos Aires, en 2015 fue designado como ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la gobernación, cargo al que renunció cinco meses después. En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, trasladado desde la Casación porteña. Como parte del tribunal, firmó la resolución que en 2024 atribuyó el atentado a la AMIA a Hezbollah con apoyo iraní y lo clasificó como crimen de lesa humanidad; un año antes, en 2023, confirmó 54 condenas por torturas, desapariciones y “vuelos de la muerte” en la ESMA. Además, Carlos Mahiques es profesor universitario, autor de libros de derecho penal, recibió la Orden al Mérito de Italia y sendas condecoraciones de Francia y Malta, y premios de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la ADL (Anti-Defamation League -Liga Antidifamación-), por su rol en la causa AMIA.

Con información de NA y El Parlamentario.