Una especie que vuelve a ser parte del ecosistema: registraron al yaguareté N° 50 nacido en libertad

Tras el nacimiento de una cría de yaguareté (Panthera onca) en abril pasado, la cual se convirtió en el ejemplar número 50 en vida silvestre dentro del Parque Nacional Iberá, la fundación Rewilding Argentina anunció un nuevo registro de dicho ejemplar.

Se trata de un hijo de “Porá”, una de las tres primeras yaguaretés liberadas en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en Corrientes.

“El registro del yaguareté número 50 nacido en libertad en Iberá representa la confirmación de que esta especie, que había desaparecido de esta región hace más de 70 años, hoy vuelve a formar parte del ecosistema”, publicaron desde dicha organización en redes sociales.

En un video en la Estación Biológica San Alonso, Pablo Sánchez, asistente de Conservación del Proyecto Iberá, relata que él y su equipo realizaban tareas de rutina cuando apareció “Porá” moviéndose con una calma inusual, tras lo cual percibieron “que estaba buscando a su cachorro” y poco después, la vieron cargando a su cría con la boca.

Ese cachorro, cuyo sexo aún se desconoce, se convirtió en el ejemplar número 50 de yaguareté en estado silvestre registrado en Corrientes, un hito que cierra siete décadas de espera.

El yaguareté es una especie esencial para mantener la salud y la integridad de los ecosistemas silvestres. Se había extinguió de la provincia a mediados del siglo XX debido a la caza, la modificación del ambiente y la pérdida de sus presas naturales.

Desde Rewilding señalan que “no se trata solamente de traer de vuelta una especie. Se trata de restaurar roles ecológicos, recuperar procesos naturales y reconstruir ecosistemas más completos y funcionales. La convivencia con la vida silvestre es posible”.