Kicillof prohibió a sus funcionarios viajar al Mundial y advirtió que deberán renunciar si lo hacen

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dispuso que ministros y funcionarios de su gestión no viajen al Mundial de fútbol que comenzará la próxima semana en Estados Unidos, Canadá y México. La medida fue confirmada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien la vinculó con el contexto económico que atraviesan la provincia y el país.

Según explicó el funcionario, la decisión busca que los integrantes del gabinete mantengan sus responsabilidades institucionales en un escenario de dificultades económicas y sociales. En ese marco, sostuvo que cualquier funcionario que decida asistir al torneo deberá dejar su cargo.

La decisión y sus alcances

Bianco señaló que la administración provincial considera incompatible un viaje al Mundial con las responsabilidades de gestión en el contexto actual. Además, indicó que se realizaron consultas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para verificar si algún funcionario había adquirido entradas para los partidos de la Selección argentina.

“A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, afirmó.

El ministro remarcó que la instrucción alcanza a los funcionarios políticos de la gestión bonaerense y que la expectativa del Ejecutivo es que ninguno viaje durante la competencia.

Seguir a la Selección desde la provincia

Bianco indicó que quienes quieran acompañar a la Selección podrán hacerlo desde sus hogares o en los espacios públicos que distintos municipios prevén habilitar para transmitir los partidos. Según explicó, esos lugares contarán con pantallas gigantes y serán organizados junto a la AFA.

“Creo que no hay ningún funcionario al que se le ocurra viajar en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”, sostuvo.

El ministro agregó que, en caso de que algún integrante de la administración ya hubiera comprado pasajes, podrá utilizarlos más adelante durante sus vacaciones. “Alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Con información de NA