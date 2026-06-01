Trump intenta salvar las negociaciones con Irán y pacta con Netanyahu que Israel no envíe tropas a Beirut

El presidente de EE.UU., Donald Trump, intenta que las conversaciones de paz con Irán no descarrilen definitivamente y, en ese sentido, anunció que tuvo una conversación “muy productiva” con el líder israelí, Benjamin Netanyahu, para que no envíe tropas a Beirut.

“Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut; cualquier tropa que estuviera en camino ya fue rechazada. Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hezbollah, y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, escribió Trump en su red, Truth Social.

En un segundo mensaje, el mandatario estadounidense reiteró que las negociaciones siguen en marcha, pese al anuncio de Teherán de que las había suspendido. “Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado”, se limitó a escribir.

El anuncio de Trump supone una cesión ante la delegación iraní, firme en su determinación de que las negociaciones sobre el futuro del tráfico por el estrecho de Ormuz no se desvinculen de la situación en Líbano, donde Israel redobló su ofensiva. Siempre con el argumento de combatir a Hezbollah, milicia chiita aliada de Irán, el Gobierno de Netanyahu extendió la semana pasada su ofensiva en el sur del país hasta el río Zahrani, más allá de la franja anterior que ocupan sus tropas, hasta el río Litani.

Además, el ejército ordenó evacuar la ciudad de Tiro, con 200.000 habitantes. “Israel actúa como un saboteador deliberado, comprometido e implacable. Hará todo lo posible para impedir un resultado de las negociaciones que sea aceptable para Irán”, afirmaba a elDiario.es Daniel Levy, exnegociador de paz israelí.

Irán no cedió y su equipo negociador suspendió las conversaciones y el intercambio de mensajes a través de un mediador “dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en Líbano”, según indicó la agencia Tasnim. La misma información aseguraba que hasta que no haya un fin de las hostilidades en el país árabe “no habrá diálogo”. Este mismo lunes, Israel anunció bombardeos contra el sur de Beirut, que ahora se detendrán, según Trump.

El anuncio vino precedido de unas declaraciones contemporizadoras del presidente estadounidense a NBC News. “Creo que está bien si terminaron de negociar”, planteó el mandatario tras el anuncio del portazo iraní, para explicar a continuación: “Es apropiado decirlo, porque son mejores negociadores que combatientes. Pero no nos informaron de ello [...] Eso no significa que vayamos a empezar a lanzar bombas por todas partes”.

La decisión “final” que había anunciado Trump el viernes que se aproximaba no era, en vista de los acontecimientos, tan definitiva como había afirmado. El precario alto el fuego acordado el 8 de abril se resquebrajaba y esta madrugada se volvían a producir ataques y contraataques de EE.UU. y respuestas de Irán. Las fuerzas estadounidenses bombardearon Goruk, junto al estrecho de Ormuz, así como la isla de Qeshm, mientras que Irán replicó golpeando la base kuwaití desde la que procedió el ataque.