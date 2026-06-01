Alquileres, transporte, salud, servicios y educación: todos los aumentos que rigen desde junio

El comienzo de junio, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y a pesar de la baja en abril, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 78% para junio.

De esta manera, se rompe la tendencia de la desaceleración que se venía experimentando hace varios meses. En mayo el aumento de los alquileres fue de 32,05%, en abril 31,22%, en marzo alcanzó el 33,80%, en febrero el 34,6% y en enero fue de 36,39%.

En los contratos que se actualizan trimestralmente por inflación y comenzaron en marzo o que en ese mes tuvieron su último ajuste, se vuelven a ajustar en junio. Aunque todavía falta conocer el IPC de mayo, se calcula que la suba estará en torno al 8,8%.

En tanto que aquellos que toman las últimas tres variaciones ya publicadas por el INDEC (febrero, marzo y abril), tendrán un aumento del 9,12% en el sexto mes del año.

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en junio, entre un 4,6% y 4,8%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $788,28 y $1.791,02, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante)

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1.015,61

Tramo de 3 a 6 km: de $1.142,55

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50

Viajes de 12 a 27 km: $1.523,40

Más de 27 km: $1.791,02

Boleto de colectivos en CABA

El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $753,74 a $788,28

Recorrido de 3 a 6 km: $875,90.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,37.

Recorrido de 12 a 27 km: $1.010,90.

Además, el 15 de junio entrará en vigencia un segunda aumento en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el AMBA. Estas líneas subirán un 2%.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del 4,6%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.558,54. Mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.477,22.

Trenes

Los trenes metropolitanos también tendrán el segundo ajuste mensual de la suba escalonada dispuesta hasta septiembre. El 15 de junio los pasajes se van a encarecer un 15% en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 4,6% en junio. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.518,33 en hora no pico y de $6.403,21 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $1.882,44 en hora no pico y $2.662,06 en hora pico; en tanto que en Alberti serán de $1.430,91 en hora no pico y de $1.807,17 en hora pico.

VTV

Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) suben en la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular en CABA son $75.756,89 para autos y $28.484,61 para las motos. Mientras que en PBA, los valores con IVA ascienden a $96.968 para autos y a $36.469 para motos.

Combustibles

La nafta y el gasoil subirán en el sexto mes del año, producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Colegios privados

Las entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento de entre 4% y 5% en las cuotas de junio, mientras que los de CABA ajustarán los valores al alza en torno al 5%.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 2,6% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en junio.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantienen el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.