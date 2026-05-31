La fiscalía agravará la imputación contra Barrelier mientras investiga si hubo cómplices

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras una semana de búsqueda, ingresó en una nueva etapa marcada por las pericias forenses pendientes, la reconstrucción de las horas previas al crimen y la posible ampliación de responsabilidades más allá del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier.

Aunque el fiscal Raúl Garzón adelantó que el asesinato se habría producido durante la noche de la desaparición de la joven o en las primeras horas del día siguiente, los resultados definitivos de la autopsia y de los estudios complementarios serán determinantes para establecer de manera oficial la fecha, la causa precisa de la muerte y la mecánica del homicidio.

La confirmación de que Agostina fue víctima de un femicidio profundizó el dolor de su familia y modificó el rumbo de la causa. La imputación inicial por privación ilegítima de la libertad deberá ser recalificada por una figura más grave, que podría derivar en una acusación de homicidio agravado, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Las pruebas que busca consolidar la fiscalía

Uno de los principales focos de la investigación sigue siendo la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde los investigadores secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Según trascendió, en el lugar se detectaron manchas de sangre y sectores que habrían sido limpiados con lavandina, una circunstancia que ahora forma parte de los análisis periciales. La hipótesis de los investigadores es que el crimen pudo haberse producido dentro de esa casa.

A la vez, continúan los rastrillajes en la zona de Ampliación Ferreyra, donde fueron hallados restos vinculados a la víctima. Los procedimientos buscan recuperar evidencia adicional que permita reconstruir el recorrido posterior al crimen y precisar cómo fue trasladado el cuerpo.

La fiscalía también intenta determinar si Barrelier actuó solo o si contó con colaboración de terceros. En ese marco, podrían adquirir relevancia los testimonios de personas de su entorno y de quienes compartían la vivienda donde se habrían producido los hechos.

La posición de la querella y las responsabilidades pendientes

El abogado de la familia paterna de Agostina, Gino Torreani, afirmó que existen elementos de prueba que comprometen de manera directa al acusado y sostuvo que la investigación debe avanzar ahora sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

“Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado”, señaló el letrado, quien consideró que la recalificación de la imputación es un paso inevitable tras la confirmación del crimen.

Sin embargo, la querella evita cerrar otras líneas de investigación. Entre los aspectos que podrían ser analizados figura el vínculo que mantenía Barrelier con la madre de la adolescente y la eventual participación de otras personas.

Por el momento no existen imputaciones adicionales, aunque la fiscalía procura establecer si hubo colaboradores, encubridores o personas que pudieron haber tenido conocimiento de lo ocurrido.

En paralelo, también podrían revisarse las circunstancias que permitieron que Barrelier recuperara la libertad el año pasado luego de haber sido imputado en una causa por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

El impacto en la familia y las protestas en Córdoba

Mientras la investigación judicial avanza, la familia de Agostina atraviesa las horas más difíciles desde el hallazgo del cuerpo.

La madre de la adolescente, Melisa Heredia, permanecía internada cuando recibió la noticia de la muerte de su hija. Según relataron familiares, debió ser asistida y sedada por recomendación médica debido al fuerte impacto emocional que provocó la confirmación del crimen.

La conmoción también se trasladó a las calles. Vecinos, familiares y amigos participaron de movilizaciones para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento completo de los hechos. Algunas de las protestas derivaron en incidentes frente a dependencias policiales, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad.

En ese contexto, el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, reclamó que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables. “Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”, sostuvo.

Con los resultados forenses aún pendientes y varias preguntas sin respuesta, la causa se encamina ahora hacia una etapa clave. Determinar cuándo y cómo fue asesinada Agostina, quiénes participaron y qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición serán los principales desafíos de una investigación que mantiene en vilo a Córdoba.

Con información de NA