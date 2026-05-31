Día Mundial sin Tabaco: por qué se celebra cada 31 de mayo

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre los efectos nocivos del tabaquismo y promover políticas destinadas a reducir el consumo de productos que contienen nicotina.

La jornada fue establecida en 1987 por la Asamblea Mundial de la Salud con el objetivo de visibilizar una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en el planeta. A casi cuatro décadas de su creación, el desafío sigue vigente, aunque con nuevas formas de consumo que preocupan especialmente a los especialistas: los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos de nicotina dirigidos a los más jóvenes.

Para este 2026, la OMS eligió el lema “Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”, una campaña enfocada en exponer las estrategias de marketing utilizadas por la industria para captar nuevos consumidores, especialmente adolescentes. El organismo advierte que los sabores artificiales, los diseños llamativos y la promoción en redes sociales son algunas de las herramientas utilizadas para presentar estos productos como inofensivos o modernos, cuando en realidad generan dependencia y riesgos para la salud.

Las cifras continúan siendo alarmantes. Según datos de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, el tabaco provoca más de ocho millones de muertes al año en todo el mundo y sigue siendo una de las mayores amenazas para la salud pública. Además, millones de personas sufren las consecuencias de la exposición al humo ajeno.

La preocupación actual se centra en el avance del vapeo entre adolescentes. La OMS estima que unos 15 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años ya utilizan cigarrillos electrónicos y advierte que, en muchos países, el uso de estos dispositivos es significativamente más frecuente entre adolescentes que entre adultos.

Distintas campañas sanitarias desarrolladas en el marco de esta fecha remarcan que existe una percepción equivocada sobre los vapeadores, ya que muchas personas los consideran una alternativa segura al cigarrillo tradicional. Sin embargo, especialistas sostienen que estos productos también contienen sustancias adictivas y pueden funcionar como puerta de entrada al consumo de nicotina.

En diferentes países, organismos de salud, hospitales, escuelas y asociaciones civiles realizan actividades de concientización, talleres, campañas informativas y acciones preventivas para promover espacios libres de humo y desalentar el inicio del consumo en edades tempranas.

Más allá de la fecha, el mensaje que impulsa el Día Mundial Sin Tabaco apunta a generar cambios sostenidos en los hábitos de la población. La meta es reducir una problemática que continúa afectando a millones de personas y que, pese a los avances de las últimas décadas, sigue representando uno de los mayores desafíos sanitarios a nivel global.