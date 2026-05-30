Exfuncionario de Milei y Alberto Fernández fue detenido con más de US$650.000 y drogas en Palermo

La detención de Facundo Leal en el marco de una investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de una empresa estatal abrió un nuevo frente de análisis para la Justicia. Un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo derivó en el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo y distintas sustancias prohibidas, elementos que ampliaron considerablemente el alcance original del expediente.

El mendocino Leal cuenta con una extensa trayectoria dentro de la administración pública. A lo largo de su carrera ocupó cargos de relevancia en áreas estratégicas vinculadas a las telecomunicaciones y la aviación. Entre otras funciones, presidió ARSAT, estuvo al frente del ORSNA y también se desempeñó en la ANAC.

Facundo Leal desarrolló buena parte de su carrera en el sector público y ocupó cargos de relevancia durante la gestión de Alberto Fernández. Durante ese período estuvo al frente de ARSAT, la compañía estatal encargada de áreas estratégicas de telecomunicaciones y tecnología satelital, y también tuvo responsabilidades vinculadas al sector aeronáutico. Incluso tras dejar la presidencia de la empresa, continuó desempeñándose dentro de la estructura de ARSAT hasta que quedó involucrado en la investigación judicial que derivó en su detención.

La causa judicial tuvo su origen durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, a partir de una denuncia relacionada con la sustracción de equipos tecnológicos pertenecientes a ARSAT. La investigación quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez.

Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar teléfonos celulares y otra documentación secuestrada. Esos peritajes habrían aportado indicios que llevaron a profundizar distintas líneas de investigación, entre ellas posibles irregularidades vinculadas a contratos de la empresa estatal, ampliando el foco inicial del expediente.

En ese contexto, la Justicia ordenó una serie de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos en distintos puntos. Uno de esos procedimientos tuvo lugar en el domicilio de Leal, donde los agentes encontraron más de 650.000 dólares en efectivo, además de aproximadamente dos millones de pesos argentinos y divisas de diversos países, entre ellas euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos y colombianos.

Durante el operativo también fueron secuestradas distintas sustancias prohibidas. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los investigadores hallaron cerca de 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y una cantidad no precisada de cocaína. Todo el material quedó bajo custodia judicial para la realización de los correspondientes análisis periciales.

El hallazgo sorprendió incluso a quienes seguían de cerca la investigación, ya que el expediente no se había iniciado por sospechas vinculadas al narcotráfico ni a maniobras de lavado de dinero. Por ese motivo, ahora los investigadores deberán determinar si las drogas y el dinero encontrado guardan alguna relación con los hechos originalmente investigados o si se trata de situaciones independientes que dieron lugar a nuevas líneas de pesquisa.

La aparición de estos elementos elevó además el impacto institucional de la causa. ARSAT es considerada una empresa estratégica para el Estado argentino debido a su participación en áreas sensibles como las telecomunicaciones y los servicios satelitales. Por ello, cualquier sospecha relacionada con el manejo de sus recursos, contratos o equipamiento adquiere una dimensión política y económica relevante.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá establecer el origen de los fondos secuestrados, determinar la eventual responsabilidad de los involucrados y esclarecer si existe algún vínculo entre el presunto robo de equipamiento tecnológico, las posibles irregularidades contractuales detectadas durante la pesquisa y el hallazgo de drogas y dinero en efectivo. El expediente, que comenzó con una hipótesis acotada, se transformó así en una causa mucho más compleja y de mayor alcance.

Con información de medios

JIB