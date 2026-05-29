Con Messi como estandarte, estos son los 26 jugadores de la Selección que buscarán retener el título en el Mundial 2026

La Selección Argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas entre los elegidos, la “Albiceleste” buscará la cuarta estrella en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Argentina llegará a Norteamérica como uno de los grandes candidatos al bicampeonato tras la histórica consagración frente a Francia en Lusail. Lionel Scaloni mantuvo la base campeona del mundo y sumó variantes para afrontar un torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá el debut argentino el martes 16 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina.

El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas desde las 14. La fase inicial terminará el 27, desde las 23, ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1 de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.

La sorpresa de la lista de Scaloni fue el ingreso de Facundo Medina en lugar de Marcos Acuña, que arrastra frecuentes lesiones. Además, se generó polémicas en la prensa y redes sociales por las ausencias de Marcos Senesi y Emiliano Buendía (ambos con gran temporada en la Premier League). No llamó la atención tanto que no esté uno de los preferidos del cuerpo técnico, Franco Mastantuono, casi marginado durante toda la temporada en Real Madrid y con poco rodaje futbolístico, situación que lo alejó de la Copa del Mundo los últimos meses.

Hay 17 jugadores que repiten del plantel campeón en Qatar 2022. En tanto, Lo Celso y Nico González tendrán su revancha, tras quedarse a las puertas del Mundial pasado por lesión. Además de González (Lo Celso ya había estado en Rusia 2018), debutan en la máxima competencia de selecciones de la FIFA Juan Musso, Medina, Valentín Barco, Nicolás Balerdi, José López, Giuliano Simeone y Nico Paz.

La lupa en los días previos al debut estará puesta en quienes están entre algodones, con molestias físicas en los últimos tiempos o en recuperación: Messi, Cuti Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nico Paz y Nico González. Y en otros que no tuvieron mucha continuidad este semestre, como Lo Celso, Almada o Lisandro Martínez. Por eso, hay tres miembros de la prelista original que se suben al avión y, en caso de tener que hacer algún cambio hasta un día antes del debut ante Argelia, pueden ser reemplazos autorizados: los elegidos fueron Santiago Beltrán (arquero titular de River), Nicolás Capaldo (defensor del Hamburgo de Alemania) y Agustin Giay (lateral derecho de Palmeiras de Brasil). La norma indica: “Solo se podrá sustituir a un jugador inscripto en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26”.

Además, viajan cuatro juveniles para sumar experiencia y engrosar el plantel a la hora de hacer determinados ejercicios en las prácticas o incluso para debutar en alguno de los amistosos previos (el 6 de junio, ante Honduras; y el 9, con Islandia): Joaquín Freitas (delantero de River, con buen rodaje en la era Coudet), Tomás Aranda (volante creativo con mucha continuidad en Boca), Ignacio Ovando (defensor central, de Rosario Central) y Simón Escobar (de apenas 16 años, lateral izquierdo de Vélez).

La lista de convocados

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros