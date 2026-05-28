Milei anticipa una “revolución de los seguros” para reemplazar al Estado en salud, educación y seguridad

Javier Milei está decidido a tapar la agenda del bajo consumo y los escándalos como los de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una ametralladora de propuestas radicales. Este jueves, en el Latam Economic Forum, que organiza la financiera Research For Traders y convoca sobre todo a empresarios de la comunidad judía, el presidente planteó: “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”. Y puso como ejemplo la medicina prepaga -donde ya se puede derivar el aporte directo a empresas privadas-, la seguridad privada y la educación privada.

“Como no están satisfechos con el Estado, buscan al sector privado”, ahondó. No es de extrañar que durante décadas de malas prestaciones estatales hayan crecido estos y otros servicios privados, pero la motosierra que Milei aplicó está deteriorando aún más la calidad de las prestaciones médicas estatales y de las escuelas y universidades públicas. La excepción es la seguridad, donde a pesar del ajuste, el presidente celebró que bajaran los índices de criminalidad, de por sí bajos en el contexto latinoamericano, a niveles históricamente mínimos. Se lo agradeció a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, más allá del supuesto distanciamiento reciente de la senadora. También la felicitó por pasar de 9.000 piquetes a cero.

“Ahí se desarrollan seguros”, ejemplificó Milei. No mencionó otros como los de jubilación. “Eso nos permitirá seguir bajando impuestos”, se entusiasmó. Y contó que con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, están planeando la “revolución de los seguros”. Contó que hay que terminar con la visión del Estado como prestador de seguros. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo. Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

Antes de su alocución, el dueño de Research For Trades y excandidato a presidir la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Darío Epstein y un rabino que dirige la corriente judía Jabad Lubavitch Argentina, Tzví Grunblatt, le otorgaron un galardón. “Este premio me sacude emocionalmente”, admitió Milei.

“Los argentinos van a ser investment grade (calificación de menor riesgo crediticio para un país) el día en que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo”, planteó el presidente mientras el riesgo país aún se mantiene en torno a los 500 puntos básicos, lejos de los 200 que se requerirían para acceder a crédito barato en el exterior. Es decir, Milei considera que deben ganarse las elecciones presidenciales de 2027 para alcanzar esa meta.

“Nunca hubo en Argentina un spread (diferencia) tan grande entre lo que sucede en la economía y lo que cuentan los medios”, siguió con la perorata que horas antes había pronunciado su ministro de Economía, Luis Caputo, en el mismo auditorio. “Desde que llegamos la economía está 11% arriba de cuando recibimos el poder”, contó. “La tendencia es clara: Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento.

“Vamos a seguir abriendo la economía argentina”, prometió y quiso dar un ejemplo: “Sacamos ley de alquileres, multiplicamos la oferta y bajaron los alquileres 30% en términos reales”, alegó. La realidad que muestra el propio Instituto de Estadística (Indec) es lo contrario: la inflación fue del 303% en la era Milei y los alquileres se encarecieron 562%.

Milei volvió a hablar de una “nueva industrialización” de la Argentina “por el bajo costo energético”. “Argentina se está convirtiendo en un polo de atracción industrial”, alegó pese a la caída del sector. Sólo tres proyectos industriales aspiran al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): la acerera Sidersa, la fabricante de fertilizantes Profertil, que ampliará la conversión del gas en urea para el trigo, y otra competidora que se instalará, Fértil Pampa, de Marcelo Mindlin.

AR/CRM