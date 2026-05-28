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Jefe comunal en Santa Fe

Un intendente avisó que se toma licencia para ir al Mundial con amigos: “Cada cuatro años nos olvidamos de todo”

  • Rolvider Santacroce, jefe comunal de Funes, contó en una radio que viajará a EE.UU. para estar presente en los partidos de la primera ronda de la Selección nacional.

Rolvider Santacroce, intendente de Funes, Santa Fe
Rolvider Santacroce, intendente de Funes, Santa Fe

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28 de mayo de 2026 10:38 h

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El intendente de la localidad santafesina de Funes, Rolvider Santacroce, pidió una licencia de 17 días para poder asistir al Mundial de fútbol que se disputará desde el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá, ya que se trata de “una tradición personal”.

Santacroce remarcó que este año todavía no se tomó vacaciones y por tal motivo solicitó la licencia, que le fue concedida por el Concejo Deliberante de Funes, ubicada a unos 14 kilómetros al noroeste de Rosario.

“Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos”, comentó Santacroce, quien estará presente en los cotejos de la Selección nacional frente a Argelia, en Kansas City, y luego contra Austria y Jordania, ambos a disputarse en Texas, según indica la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, y en declaraciones a radio Cadena 3, el jefe comunal señaló: “Son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansioso poder irme rápidamente”.

“Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy”, remarcó Santacroce, quien viajará junto a un grupo de amigos: “Cada cuatro años nos olvidamos de todo y vamos a cada Mundial”, concluyó.

NB con información de NA.

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