La camioneta con la que se mueve Santiago Caputo acumula más de $17 millones en multas

La camioneta Toyota SW4 con la que Santiago Caputo llegó este martes a la Casa Rosada acumula una deuda millonaria en multas de tránsito. La consulta a los registros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arroja 192 infracciones para el dominio AG 425 TB, con un monto original de $12.777.365,50 y un valor con descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026 de $6.388.682,75. En la provincia de Buenos Aires, el mismo vehículo registra otras 16 infracciones impagas —generadas al 21 de abril de este año— por un total de aproximadamente $4.550.400 adicionales. La deuda combinada supera los $17 millones.

El vehículo —una SUV de alta gama cuyo precio de mercado ronda los 50.000 dólares— está radicado en la seccional registral Salta N°1, con domicilio en Pellegrini 822 de la capital salteña. La radicación en una provincia distante de la Ciudad de Buenos Aires, donde se mueve cotidianamente Caputo, es un rasgo que también tenía su camioneta anterior: una Toyota SW4 negra patente AF 899 MZ que estaba registrada en Avellaneda y ya había acumulado más de $500.000 en multas al momento en que elDiarioAR la identificó en 2025.

El perfil de las infracciones

Las 192 infracciones en CABA se distribuyen entre excesos de velocidad de distintas magnitudes —incluyendo varias registradas a más de 140 km/h, muy por encima del límite máximo de 100 km/h en las autopistas porteñas— y otras violaciones como circulación por metrobús o carril prohibido, estacionamiento sin comprobante y paso en rojo. La primera infracción data del 7 de diciembre de 2024; la más reciente, del 19 de mayo de 2026, o sea la semana pasada. En ese período de poco más de 17 meses, la camioneta acumuló un promedio de más de diez infracciones por mes, o aproximadamente dos o tres por semana.

El monto original de las infracciones —$12.777.365,50— se puede reducir a $6.388.682,75 si se acogen al descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026. Según los registros, 37 de las 192 infracciones fueron seleccionadas para el plan de pago con ese descuento. Las restantes permanecen sin cancelar.

Un detalle que se repite en decenas de actas es la leyenda “Incumplimiento de identificación de conductor”: cuando la infracción es captada por cámara y el titular del vehículo no identifica quién manejaba al momento del hecho, el registro queda sin conductor individualizado. Es decir, en la mayoría de los casos detectados por control remoto, nadie se presentó a decir quién iba al volante. Esa figura tiene implicancias legales: el Código de Tránsito de la Ciudad establece que la responsabilidad de la infracción recae sobre el titular registral cuando no se identifica al conductor. En el caso de AG 425 TB, eso significa que la deuda persiste asociada al dominio, independientemente de quién lo condujera en cada ocasión.

En la provincia de Buenos Aires el registro es más acotado pero igualmente revelador. Al 21 de abril de 2026, el dominio AG 425 TB registraba 16 infracciones, todas con estado “CON DEUDA” y por un monto unitario de $284.400, lo que totaliza aproximadamente $4.550.400. El vencimiento del período de pago opera el 3 de junio de 2026, es decir, en días. Si la deuda no se cancela antes de esa fecha, los montos subirán por recargos.

Las infracciones bonaerenses tampoco tienen conductor identificado, y su distribución geográfica sugiere desplazamientos habituales por el conurbano o el acceso a rutas interurbanas, un patrón consistente con los movimientos de alguien que opera desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires de manera regular.

Historial de multas — AG 425 TB Historial de multas — Dominio AG 425 TB Infracciones CABA 192 Infracciones PBA 16 Deuda total estimada $17,3 M CABA Primera infracción registrada Inicio del historial para la Toyota Fortuner SRX AG 425 TB en la Ciudad de Buenos Aires. CABA 192 infracciones en 17 meses Promedio de más de 10 infracciones por mes. Tipos: exceso de velocidad (incluyendo registros a más de 140 km/h), metrobús, paso en rojo, estacionamiento y carril prohibido. En la mayoría de los casos captados por cámara, el conductor no fue identificado. PBA Snapshot de 16 infracciones en provincia Todas con estado "con deuda". Valor unitario: $284.400. Total: $4.550.400. CABA Última infracción registrada en CABA Deuda original CABA al momento del relevamiento: $12.777.365,50. Vencimiento Vence el período de pago en PBA Las 16 infracciones bonaerenses seguían impagas al momento del relevamiento. Pasada esa fecha, los montos subirán por recargos. Vencimiento Vence el descuento en CABA Valor con descuento vigente hasta esa fecha: $6.388.682,75 (37 de las 192 infracciones seleccionadas para el plan). El resto permanece sin cancelar.

Sin cargo, con espía

El dato sobre el vehículo cobra otro espesor cuando se lo pone en contexto. Santiago Caputo no es funcionario público en términos formales. Figura en el Estado como “Consultor II” bajo el Decreto N°1109/17 en la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, con un honorario que hasta la última actualización conocida rondaba los $3,1 millones mensuales. Esa figura contractual no le confiere rango de autoridad pública ni los atributos protocolares que corresponden a los cargos ejecutivos.

Sin embargo, como reveló elDiarioAR en septiembre de 2025 y confirmó en febrero de 2026, Caputo cuenta desde al menos abril del año pasado con un espía de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como custodio personal. El agente lo acompaña en sus desplazamientos, le abre la puerta de la camioneta y actúa como escolta. Tres fuentes independientes confirmaron en aquel momento la identidad del funcionario de inteligencia y su función de seguridad junto a Caputo.

El problema es jurídico además de político. El Decreto 1311/2015, que establece la Doctrina de Inteligencia Nacional, prohíbe expresamente que los organismos de inteligencia realicen funciones de seguridad, custodia o escolta de personas. Pero en el Gobierno persiste el argumento de que ciertos “objetivos sensibles” pueden gozar de custodia y de beneficios de funcionarios, como tener un auto para su traslado.

MC