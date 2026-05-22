“Gran Hermano”: fuertes críticas y pedido de información por el sistema “Gemelo Digital Social”, la IA anunciada por Milei

El presidente Javier Milei presentó este viernes el denominado “Gemelo Digital Social”, una plataforma de inteligencia artificial impulsada por el Ministerio de Capital Humano que busca centralizar información estatal y anticipar escenarios vinculados a políticas sociales. El anuncio fue difundido a través de un video publicado en redes sociales, donde el mandatario sostuvo que “Argentina se adelanta al futuro” y calificó la iniciativa como “un cambio de paradigma” en el uso de IA aplicada a la gestión pública.

La herramienta, desarrollada bajo la órbita del ministerio encabezado por Sandra Pettovello, fue presentada como un sistema capaz de “simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real” mediante el cruce de múltiples bases de datos. Según el video oficial, el objetivo es construir “una sola visión” de la información social para acompañar a las personas “desde la infancia hasta la autonomía”.

El lanzamiento quedó rápidamente envuelto en polémica por las sospechas de un eventual vínculo con Palantir Technologies, la firma de análisis de datos ligada al magnate Peter Thiel, quien semanas atrás visitó a Javier Milei en la Argentina. Palantir es conocida por desarrollar sistemas de inteligencia y vigilancia utilizados por organismos como la CIA, el FBI y la NSA, además de colaborar en tareas de seguridad y defensa en distintos países.

Aunque el Gobierno no confirmó oficialmente ninguna asociación con la compañía, el anuncio despertó cuestionamientos de dirigentes políticos, especialistas en tecnología y organizaciones vinculadas a los derechos digitales. Uno de los que reaccionó fue el programador y divulgador tecnológico Maximiliano Firtman, quien escribió en redes sociales: “¿Se acuerdan de Peter Thiel? Su empresa, Palantir, vende un servicio que se llama ‘Gemelo Digital’, justo como el programa que presentó el presidente con ese video editado en estilo estafa piramidal”.

También se pronunció el diputado nacional Esteban Paulón, quien cuestionó el alcance de la iniciativa y presentó un pedido de informes en el Congreso. “¿Gemelo o Gran Hermano? El anuncio sobre la implementación del programa ‘gemelo digital social’ es preocupante y nos hace acordar a lo peor de Orwell y 1984”, señaló. Además, sostuvo que el Gobierno “avanza en un plan que vulnera la privacidad y el cuidado de datos personales”.

En la misma línea, el exdiputado Alejandro Rodríguez advirtió sobre el posible uso político de la información recolectada. “Milei le entrega a Palantir el manejo de datos de las personas que debe resguardar el Estado. ¿Para qué? Para uso electoral y de negocios”, cuestionó.

Las críticas también llegaron desde el ámbito especializado en inteligencia artificial. El analista Ariel Garbarz alertó sobre la capacidad de este tipo de sistemas para integrar información sensible de múltiples organismos públicos y privados. Según indicó, plataformas de este tipo podrían conectar datos provenientes de DNI, Anses, bancos, salud, educación, migraciones, telecomunicaciones y geolocalización, reduciendo “la entropía observable” de la sociedad mediante vigilancia algorítmica.

A las repercusiones políticas y técnicas se sumó además un pedido formal de acceso a la información pública presentado por la Fundación Vía Libre ante el Ministerio de Capital Humano y la Agencia de Acceso a la Información Pública. En el documento, la organización expresó su “fuerte preocupación” por el posible impacto del sistema sobre la privacidad y la protección de datos personales.

La presentación reclama precisiones sobre la normativa que habilita el programa, el tipo de datos que serán utilizados, los organismos estatales involucrados y la eventual participación de empresas tecnológicas privadas. También consulta si existieron reuniones con representantes de Palantir o con Peter Thiel en el marco del desarrollo del proyecto.

Además, la fundación pidió detalles sobre eventuales decisiones automatizadas tomadas por el sistema, posibles sesgos algorítmicos y medidas de seguridad para resguardar la información personal de millones de ciudadanos.

JIB