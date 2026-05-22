Cecilia Roth y Lorena Vega se suman al cuarto episodio de “Destellos en la oscuridad”

Cecilia Roth y Lorena Vega son las protagonistas del cuarto episodio de “Destellos en la Oscuridad”, el ciclo de conversaciónes conducido por Ana Cacopardo y ausipiciado por elDiarioAR que desde hoy puede volver a verse en YouTube y Spotify.

Dos trayectorias que se entrelazan en un dialogo sobre el lugar del cine y el teatro como formas de resistencia política. Dos generaciones distintas unidas por una búsqueda común: la apuesta por la memoria y el activismo feminista.

“Actuar es una manera de mirar el mundo. Y quienes actuamos tratamos de entender la existencia humana porque nos importa el otro. El teatro está poblado de seres curiosos que necesitan contarse su propia vida. En las plataformas pasan otras cosas. Ves una peli en tu casa comiedo”, contó Cecilia Roth en este episodio que, como los anteriores fue grabado en La Paz Arriba.

Lorena Vega habló sobre Imprenteros, una de las obras en la que cuenta la historia familiar relacionada a la imprenta de su padre. “Imprenteros es una historia de la clase obrera argentina, de la dignificación del trabajo y como una familia vivió los embates económicos del país. Yo no sabía que estaba haciendo eso cuando hicimos la obra”.

“Destellos en la oscuridad” inaugura una nueva forma de pensar el cruce entre pensamiento, cultura y periodismo: cada semana se publicará un episodio que combina conversación, reflexión y registro audiovisual en torno a temas centrales de nuestro presente histórico.

Hacen Destellos:

Producción y contenidos: @curiadolores @lulubarsky@cacopardoll

Audiovisual: @andres_pacifico_irigoyen y Lucía Lubarsky

Realización: Casa productora Pacífico

Diseño gráfico: @denuma

Maquillaje: @nati.skincare