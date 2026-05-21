Macri dijo que Milei “se cree un profeta” y contradijo a Caputo sobre lo que fue la gestión de Cambiemos

El expresidente Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei y dejó una definición que choca con el intento del oficialismo de despegar el actual programa económico de la experiencia de Cambiemos. Al referirse al rol de Donald Trump en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Macri sostuvo que el republicano “jugó un rol importante” durante la crisis de 2018, aunque remarcó que entonces no logró que el organismo “entienda el programa” económico de su gobierno.

“Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa”, afirmó Macri este jueves durante una charla en la Universidad Austral, en la que compartió panel con los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Felipe González.

La frase adquiere relevancia porque contradice parcialmente la narrativa que viene impulsando el ministro de Economía, Luis Caputo. Días atrás, Caputo había afirmado que “este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica”, en un intento por despegar a la gestión libertaria del fracaso del acuerdo stand-by firmado por Cambiemos en 2018 y de la posterior crisis cambiaria.

Sin embargo, el propio Macri reconoció ahora que tanto su administración como la de Milei buscaron respaldo político de Trump para fortalecer las negociaciones con el FMI. Incluso sugirió que el actual Presidente consiguió un apoyo más contundente del líder republicano que el que obtuvo Cambiemos en su momento.

“La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida”, sostuvo Macri, antes de agregar: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.

La lectura de Macri parece apuntar a que el contexto político internacional y la nueva posición de Trump explican parte del respaldo que recibió Milei de Washington, en contraste con las dificultades que enfrentó su propio gobierno para sostener el acuerdo firmado hace ocho años.

Además de referirse a la política internacional y al FMI, Macri también ensayó una definición sobre el estilo de conducción de Milei. “Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio”, sintetizó ante una consulta sobre la forma de liderar del mandatario libertario.

Las declaraciones vuelven a exhibir el delicado equilibrio que intenta mantener el PRO frente al Gobierno: apoyo parlamentario y coincidencias económicas, pero al mismo tiempo una diferenciación creciente en torno a los modos de construcción política y a la lectura sobre la experiencia de Cambiemos.

MC