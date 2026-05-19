Aceptan en EE.UU. la declaración de culpabilidad por lavado y fraude de “Fred” Machado, el financista de Espert

Un juez federal de Texas aceptó este lunes la declaración de culpabilidad de Federico “Fred” Machado, el financista del excandidato libertario José Luis Espert, por los delitos de lavado de activos y fraude electrónico. Por el acuerdo, el empresario argentino recibió el beneficio de que no se lo acuse de narcotráfico, cargo por el que sí esta presa una de sus socias norteamericanas.

La audiencia duró apenas 16 minutos: entre las 11.05 y las 11.21 de la mañana, Machado compareció ante el juez de instrucción Don D. Bush junto a su abogada Jamie Solano y reconoció su participación en una sofisticada estafa montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. A cambio, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, dejó caer el cargo de narcotráfico, que arrastraba mínimos obligatorios de hasta diez años de prisión. La sentencia quedó ahora en manos del juez de distrito Amos L. Mazzant III.

Machado es el empresario que financió la campaña presidencial “Avanza Libertad” de Espert en 2019 y que fue extraditado desde la Argentina a Estados Unidos en noviembre pasado. La revelación de elDiarioAR de que Espert cobró US$200.000 de Machado obligó al economista a dar de baja su candidatura el año pasado como primer candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Ayer este mismo medio informó que Espert sigue bajo la lupa de la Justicia federal argentina porque sería partícipe de la operatoria de lavado de dinero que admitió Machado.

La situación de Machado y Espert

El acuerdo que logró Machado en la justicia de EE.UU. representa un giro respecto de se estrategia inicial, porque después de su extradición se había declarado “no culpable” y apostaba a un juicio oral por jurados. Tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, cambió de táctica.

Según los documentos que él mismo firmó y que fueron presentados ante los tribunales texanos la semana pasada, Machado admitió haber captado millonarios depósitos de inversores por aviones que pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways y una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta, según detalló el diario La Nación. La trama funcionaba a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —controladas por el argentino desde Florida— en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con la empresa de Mercer-Erwin. En uno de los casos documentados, se firmó un contrato por un depósito de cinco millones de dólares sobre un avión de Air India, de los cuales 550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado.

Los cargos que asumió implican penas máximas de hasta veinte años de prisión por cada uno, más multas y decomiso de bienes. La defensa apuesta a que el tribunal compute los seis meses ya cumplidos en el penal de Cimarrón y los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado purgó en las afueras de Viedma tras su detención en Bariloche en 2021, aunque este último punto queda a discreción del juez. Su entorno especula con una salida en meses o pocos años y un eventual regreso a la Argentina.

Lo que el acuerdo no despeja es la sombra política local. La Fiscalía Federal de Texas mantiene incorporada como evidencia la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America como “further credit to” —una instrucción que fragmenta el recorrido del dinero a través de cuentas intermedias— y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM. Esa operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que Machado usó en sus delitos. Espert sostiene que se trató del pago parcial por una consultoría relacionada con una mina en Guatemala, por un contrato de un millón de dólares que no se completó a causa de la pandemia.

La investigación del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, no encontró pruebas concretas de que esa consultoría se haya realizado. La causa local sigue abierta. “Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa.

La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.

MC