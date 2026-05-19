Empoderado en la interna, Pareja refuerza su control del armado bonaerense con un Cabildo Abierto en los 135 municipios bonaerenses

La escena tiene algo de ensayo general. Aunque todavía falta más de un año para las elecciones ejecutivas, el karinismo ya empezó a moverse con la vista puesta en 2027. La Libertad Avanza realizará el próximo 25 de mayo un “Cabildo Abierto por la Libertad” en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, una acción coordinada en simultáneo con el objetivo explícito de mostrar músculo territorial, ordenar a la militancia y empezar a instalar a sus dirigentes locales en la disputa por las intendencias y, eventualmente, la gobernación bonaerense.

La iniciativa es impulsada por Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei y principal responsable de la expansión territorial del partido en la provincia. Según confirmaron fuentes del partido, entre las 11 y las 13 del feriado patrio, mesas libertarias se desplegarán frente a los concejos deliberantes de cada distrito. Allí participarán concejales, legisladores, coordinadores seccionales y distritales, además de militantes de la juventud libertaria. La consigna oficial es “escuchar a los vecinos”, relevar problemáticas locales y sistematizar esa información para diseñar agendas políticas ajustadas a la realidad de cada municipio. Todo bajo una estructura partidaria homogénea, disciplinada y directamente subordinada al mando político de la hermana del Presidente.

En el universo libertario bonaerense, la actividad es leída como una nueva demostración del poder acumulado por Pareja, una figura de cierto bajo perfil público pero central en el esquema político de Karina Milei. Desde antes incluso de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada, el ahora diputado nacional supo construir una red de dirigentes que responde de manera directa a su conducción. Ese modelo, basado en una lógica vertical y altamente centralizada, le permitió extender la presencia formal del partido en toda la provincia, aunque también generó resistencias y tensiones con otros sectores del oficialismo, en particular con el universo de Santiago Caputo y la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

El operativo del próximo lunes incluye un manual de estilo que circuló en las últimas semanas entre los responsables territoriales. El documento fija pautas para la puesta en escena y subraya la necesidad de “incrementar la cercanía con los bonaerenses”, “escuchar y dar la cara” y “construir legitimidad desde abajo, con presencia y participación”. También plantea la conveniencia de registrar la actividad con materiales audiovisuales que luego serán utilizados para exhibir el despliegue simultáneo en las ocho secciones electorales.

Sin embargo, puertas adentro no todos observan la convocatoria con el mismo entusiasmo. En varios municipios del conurbano persiste un escepticismo difícil de disimular sobre el impacto real de la movida. “La mayoría de la gente no sabe dónde están los concejos deliberantes. El 25 de mayo a esa hora no pasa ni el loro”, ironizó, en diálogo con elDiarioAR, un referente libertario con trabajo territorial, sugiriendo que la épica del Cabildo Abierto podría terminar desarrollándose ante un público bastante más reducido que el imaginado en los manuales de estilo. En los últimos días, eso sí, comenzaron a llegar a los distritos los banners y materiales gráficos enviados desde la conducción bonaerense, una señal de que, aunque no aparezcan vecinos, al menos no faltará escenografía.

Otro dirigente resumió con una anécdota la dificultad que enfrenta el espacio para construir liderazgos locales en un contexto en el que el desgaste de la gestión nacional comienza a proyectarse sobre el armado bonaerense. Contó que días atrás, mientras hacía compras en un supermercado, le preguntó a la cajera si lo votaría el año próximo. La respuesta fue tan espontánea como filosa: “¿Y qué? ¿Vos vas a ser como Adorni?”. La frase condensa una preocupación que ya circula entre varios armadores: las dificultades judiciales y políticas que atraviesa el jefe de Gabinete empieza a permear en la percepción de los candidatos distritales, que todavía carecen de identidad propia y cargan, para bien o para mal, con la imagen del gobierno nacional.

El Cabildo Abierto se realizará a menos de un mes del encuentro que Karina Milei y Sebastián Pareja encabezaron en Suipacha, donde unos 1.500 dirigentes bonaerenses participaron de una extensa jornada de capacitación política organizada por la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Allí, la secretaria general buscó transmitir un mensaje de cohesión y de proyección a largo plazo. “Esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, dijo al cierre del acto. Y remató con una consigna que sintetiza el espíritu de la estrategia bonaerense: “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y eso se va a lograr con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

Lo cierto es que, más allá de la actividad del próximo lunes, la fortaleza de Pareja excede ya el plano estrictamente partidario. En la última semana sumó un activo político de peso al asumir la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, uno de los ámbitos más sensibles del sistema institucional argentino. Desde ese lugar, el armador bonaerense no sólo amplía su gravitación dentro del oficialismo, sino que adquiere una posición singular para observar de cerca lo que ocurre puertas adentro de la SIDE, el territorio donde Santiago Caputo conserva buena parte de su influencia.

La tensión latente no pasa inadvertida para nadie: mientras el asesor presidencial mantiene su centralidad sobre los resortes más reservados del poder, uno de sus principales “enemigos públicos” quedó formalmente a cargo del organismo parlamentario encargado de controlar, precisamente, lo que la inteligencia hace o deja de hacer.

PL/CRM