Día Mundial del Juego Limpio: ¿por qué se celebra el 19 de mayo?

El Día Mundial del Juego Limpio se conmemora cada 19 de mayo con el objetivo de destacar la importancia de valores como el respeto, la integridad y la igualdad tanto en el deporte como en la convivencia social. La fecha busca fomentar conductas basadas en la ética y el compañerismo dentro y fuera de las competencias.

El concepto de “juego limpio” está asociado a la práctica deportiva respetando las reglas, a los rivales y a los árbitros, evitando conductas antideportivas, discriminatorias o violentas. Sin embargo, su significado trasciende el ámbito deportivo y se vincula también con actitudes cotidianas relacionadas con la honestidad y la convivencia.

Organizaciones deportivas y educativas impulsan campañas para promover estos valores desde edades tempranas, entendiendo que el deporte puede ser una herramienta clave para la formación personal y social. La cooperación, el trabajo en equipo y el respeto por el otro forman parte de los principios que se buscan transmitir.

En un contexto donde muchas veces la competencia extrema genera conflictos, el Día Mundial del Juego Limpio invita a reflexionar sobre la importancia de construir espacios más saludables y respetuosos, donde prevalezcan el esfuerzo y la igualdad de oportunidades.

Cada 19 de mayo, la jornada recuerda que el verdadero espíritu del deporte no se basa únicamente en ganar, sino también en la manera en que se compite y se convive con los demás.

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