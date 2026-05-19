Hubo al menos cinco muertos por un tiroteo en un centro islámico de San Diego: investigan si fue un crimen de odio religioso

Al menos cinco personas murieron este lunes durante un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el estado de California, en un episodio que las autoridades estadounidenses investigan como un posible crimen de odio.

Entre los fallecidos se encuentran tres hombres adultos —uno de ellos integrante del equipo de seguridad del lugar— y los dos presuntos atacantes, de 17 y 19 años, quienes fueron hallados muertos dentro de un automóvil con aparentes heridas de bala autoinfligidas, según informó la policía local.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, sostuvo que el hecho está siendo investigado bajo la hipótesis de un ataque motivado por odio religioso.

“Debido a la ubicación del Centro Islámico, estamos considerando esto un crimen de odio hasta que no lo sea”, afirmó durante una conferencia de prensa. También indicó que el departamento trabajará junto al Federal Bureau of Investigation para avanzar con la investigación.

Las autoridades destacaron además el accionar del guardia de seguridad del centro religioso, a quien atribuyeron haber evitado una tragedia de mayor magnitud.

“Toda la escuela está a salvo”

El director del Centro Islámico de San Diego, el imán Taha Hassane, difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que los niños, docentes y trabajadores de la institución se encuentran fuera de peligro.

“Toda la escuela está a salvo. Todos los niños, todo el personal y los maestros están a salvo, fuera del Centro Islámico”, expresó. También pidió a la comunidad mantenerse alejada del lugar mientras continúan las tareas de investigación.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, agradeció la rápida intervención de policías y bomberos y sostuvo que “no hay una amenaza en curso para la comunidad”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el episodio y lo calificó ante periodistas en la Casa Blanca como “una situación terrible”.

Aumento de denuncias por islamofobia

El ataque ocurrió en medio de un incremento de denuncias por discriminación y violencia contra musulmanes en Estados Unidos.

El Council on American-Islamic Relations (CAIR) señaló en un comunicado que durante 2025 recibió 8.683 denuncias vinculadas a situaciones de sesgo y discriminación contra personas musulmanas en todo el país.

Según la organización, se trata de la cifra anual más alta registrada desde que comenzó a elaborar sus informes de derechos civiles en 1996.

Con información de NA