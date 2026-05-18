Un empresario de Punta del Este confirmó que Adorni brindó una charla VIP durante la “escapada” de carnaval

El empresario uruguayo Rolando Rozenblum, uno de los constructores de la Trump Tower de Punta del Este, confirmó este lunes que Manuel Adorni dio una charla sobre la economía argentina ante una docena de empresarios en febrero pasado, en ocasión del viaje del jefe de Gabinete durante el feriado de carnaval, como informó elDiarioAR el domingo. La cita fue organizada por Rozenblum y Marcelo Grandio, pero —según dijo— tuvo un caracter “de camaradería”, sin cobro del cubierto.

El desarrollador puntaesteño, concejal de Punta del Este por el Partido Nacional (PN), negó ante dos radios de su ciudad que el encuentro en su propio departamento en la Trump Tower hubiera tenido una meta “empresarial o política”, y resaltó la presencia de su familia y la de Adorni.

Sin embargo, Rozenblum detalló que el jefe de Gabinete brindó una charla de entre cuarenta minutos y una hora ante unos doce empresarios.

“Manuel hizo una explicación de cuarenta minutos o casi una hora sobre la economía argentina, la situación política y, como la mayoría éramos uruguayos, qué impacto genera (el gobierno de Javier Milei) en Uruguay”. Según pudo reconstruir este diario, además de esos temas, los asistentes argentinos se interesaron por la ley de Inocencia Fiscal que estaba siendo reglamentada en esos días por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo narrado por el empresario a las radios Cadena del Mar y FM Gente de Punta del Este, también estuvieron presentes los padres y los hijos del anfitrión, la exsenadora del PN Verónica Alonso y Bettina Angeletti, esposa de Adorni, entre otras personalidades. En suma, la reunión congregó a unas veinte personas, más que la docena informada por este diario, aunque una de las fuentes indicó que hubo un momento apartado para la agenda empresarial.

El constructor uruguayo dijo que había organizado el encuentro porque le interesa “recibir bien al turista” y por el impacto que tiene Argentina en la economía esteña.

“Manuel Adorni vino a pasar un fin de semana largo de carnaval a Punta del Este y en torno a ese fin de semana, Marcelo (Grandio) y yo le propusimos recibirlo en mi casa una noche”, contó Rozenblum. El empresario se desentendió del pago del vuelo privado en torno a los US$9.000, operado por la firma Alpha Centauri, que habría sido abonado por Grandio y el propio jefe de Gabinete, según declararon ambos.

'Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago', dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes

“Es fundamental que nosotros aprovechemos a explicar mano a mano a estos referentes, cuál es el funcionamiento de Uruguay, de Punta del Este, las costumbres y la sana política mayoritaria que tenemos”, argumentó Rozenblum en el estudio de Cadena del Mar.

“Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago”, dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes. “(Los asistentes) no se llevaron más que buenas empanadas y buenas pizzas. No vendo tickets en mi casa para eventos”, agregó.

La nota del domingo informó que el lugar del encuentro fue un salón de la Trump Tower, donde tanto Rozenblum como Grandio tienen departamentos. El cobro de un fee para escuchar a Adorni generó objeciones en empresarios convocados a la cita. El periodista deportivo y Adorni no respondieron la consulta de elDiarioAR, y Rozenblum indicó que no haría declaraciones a la prensa, como se consignó.

La admisión tardía del empresario uruguayo choca con la explicación de Adorni de que había optado por ir en vuelo privado a Punta del Este porque quería pasar un fin de semana largo con sus hijos, agotado tras permanecer dos años sin vacaciones. Luego se supo que Adorni y/o Angeletti, durante 2024 y 2025, habían recorrido Bariloche, Aruba, Madrid y Gualeguaychú, en general, en estadías de lujo, con un costo de decenas de miles de dólares. Ahora queda desmentido que el propósito haya sido sólo pasar un fin de semana con sus hijos, sino que incluyó una cena de tono político-empresarial en la torre Trump de Parada 9 de Punta del Este.

De todas maneras, Adorni sí pasó días de playa y compró churros en Manolo, aclaró el constructor.

“Manu, brillante”

Rozenblum —un empresario que estuvo preso en Brasil, acusado de fraude y luego resultó absuelto—, aprovechó las entrevistas con las radios uruguayas para defender a Adorni y atacar a elDiarioAR.

“Manu Adorni es un tipo brillante. Para estar en esa función, como también Javier Milei, uno tiene que estar medio enfermo, en el buen sentido”, describió. “Esto va a pasar y ojalá Argentina siga el camino del bien que está construyendo… El esfuerzo que esta gente está generando en la economía argentina es titánico”, se entusiasmó.

En el sentido opuesto, Rozenblum consideró que elDiarioAR es “un medio de izquierda que quiere politizar y dramatizar una cena de camaradería, forma parte de una prensa muy voraz, con pauta de los K, para dañar al gobierno de Milei”.

“Están en esa onda de que ‘esto es amarillo y chicaneo’, es una mala práctica”, dijo Rozenblum en referencia a este medio.

El constructor y concejal del PN hizo una defensa integral ante la sospecha de corrupción que pesa sobre Adorni.

“Hay una politización tremenda de la información. Si uno evalúa todo lo que pasa con una persona durante 24 horas, algún chicle puede tirar a la calle sin querer. Un contratista paga algo en negro y lo responsabilizan a Adorni”, se quejó.

Rozenblum y Grandio ya habían sido artífices de la visita de Adorni y Javier Milei en febrero de 2022, en los orígenes del proyecto presidencial de ultraderecha. El entonces diputado y Adorni brindaron una conferencia el 11 de febrero de hace cuatro años, en el auditorio de la escuela International College, a la que asistieron algunos cientos de personas, que pagaron una entrada de hasta US$30.

Quién es Rozenblum

El anfitrión de Adorni vivió años en Brasil, donde montó un negocio de bicicletas junto a su padre, Isidoro. En 2006, ambos terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un supuesto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por vicios procesales.

Afincado en Punta del Este, Rozenblum se dedicó a la construcción y el negocio de la videovigilancia, y en 2017 fundó el International College, una escuela orientada al público extranjero y de alto poder adquisitivo. El amigo de Grandio presidió la Cámara Empresarial del departamento de Maldonado y la ONG Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay.

Desde esas posiciones, se conectó con colegas argentinos, también dedicados al desarrollo inmobiliario, algunos de los cuales participaron de la cena con Adorni.

Ante la parálisis de la construcción de la Trump Tower durante varios años, Rozenblum, Grandio y otros formaron un consorcio para hacerse cargo de la obra. El edificio de Parada 9 fue inaugurado en 2022.

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del PN. En ese camino, fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario, durante todo 2024, año electoral en Uruguay. En abierta tarea promocional, LDD lo bautizó “el Milei de Uruguay”.

Rozenblum chocó con la estructura tradicional del PN —hoy más bien crítica de Milei— y perdió las primarias, pero mantiene su proyecto político en pie.

SL/CRM

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