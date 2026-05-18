Día de la Escarapela: ¿por qué se celebra el 18 de mayo?

La escarapela argentina, de colores celeste y blanco, forma parte de los símbolos que acompañaron el proceso de independencia y se convirtió con el tiempo en una marca de identidad nacional. Aunque suele asociarse directamente con las celebraciones escolares, su origen está vinculado a los primeros años de la Revolución de Mayo y a las disputas políticas y militares de comienzos del siglo XIX.

Un distintivo en tiempos revolucionarios

La creación oficial de la escarapela ocurrió en 1812, cuando el general Manuel Belgrano solicitó al Primer Triunvirato la adopción de un distintivo común para las tropas revolucionarias. Hasta entonces, los ejércitos utilizaban diferentes colores e insignias, lo que generaba confusiones en el campo de batalla.

El 18 de febrero de ese año, el gobierno aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Poco después, Belgrano impulsaría también la creación de la bandera argentina, inspirada en los mismos colores.

Sin embargo, la conmemoración del Día de la Escarapela se estableció mucho tiempo después. La fecha fue incorporada al calendario escolar en 1935 por iniciativa del Consejo Nacional de Educación, con el objetivo de promover los símbolos patrios entre los estudiantes.

Un emblema presente en actos y movilizaciones

A diferencia de otros símbolos nacionales, la escarapela tiene un uso cotidiano y flexible. Suele utilizarse durante la Semana de Mayo, en actos escolares, eventos oficiales y también en movilizaciones sociales o manifestaciones políticas, donde funciona como un signo de pertenencia e identidad colectiva.

Su presencia se mantiene especialmente fuerte en las escuelas argentinas, donde cada año miles de chicos y chicas participan de actividades vinculadas a las fechas patrias y a la historia de la independencia.

Aunque existen debates históricos sobre el verdadero origen de los colores celeste y blanco, la escarapela continúa siendo uno de los emblemas más extendidos y reconocibles del país.