Fuerte reclamo federal de intendentes contra el recorte de fondos de Javier Milei

Intendentes e intendentas de distintas ciudades del país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos por la administración de Javier Milei y advirtieron sobre el impacto que la medida genera en áreas sensibles como el transporte público, la educación y la discapacidad. El pronunciamiento se realizó en el marco de un encuentro federal de jefes comunales que reunió a representantes de diferentes provincias argentinas.

En un documento conjunto difundido tras la reunión, los jefes comunales sostuvieron que el federalismo “no es una concesión del poder central”, sino un principio establecido por la Constitución Nacional. Además, cuestionaron el esquema de distribución de recursos impulsado por la administración nacional y reclamaron una mayor equidad en el reparto de fondos.

Los intendentes remarcaron que el ajuste fiscal no puede sostenerse a costa de las provincias y los municipios. “El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios”, expresaron en el texto consensuado durante el encuentro realizado en Rosario.

En ese sentido, denunciaron que la retención de partidas destinadas al transporte público, la educación y la asistencia a personas con discapacidad no constituye una política de ahorro, sino “un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen”. Según señalaron, muchas ciudades enfrentan crecientes dificultades para sostener servicios esenciales debido a la caída de transferencias nacionales.

Uno de los principales reclamos apuntó a la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Los jefes comunales exigieron que esos recursos sean coparticipados y lleguen a las administraciones locales, al considerar que actualmente existe una fuerte concentración de fondos en manos del Estado nacional.

Durante la jornada también hubo advertencias sobre las consecuencias sociales y económicas del recorte de recursos. Los intendentes señalaron que la falta de financiamiento afecta directamente el funcionamiento del transporte urbano, las políticas educativas y los programas de contención social, especialmente en las ciudades más grandes del interior del país.

El documento difundido desde Rosario se suma a una serie de cuestionamientos que distintos gobernadores e intendentes vienen realizando en las últimas semanas frente a las políticas de ajuste impulsadas por la Casa Rosada. Los dirigentes locales insistieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo con el gobierno nacional para garantizar la sustentabilidad financiera de provincias y municipios.

JIB