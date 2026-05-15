Macri puso al PRO como garante de Milei y le advirtió al Gobierno que seguirá marcando sus diferencias

El expresidente Mauricio Macri volvió a mostrarse este viernes al frente del PRO en un acto realizado en el Club Galicia de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López, donde buscó reposicionar a su fuerza política como sostén institucional del gobierno de Javier Milei, aunque dejó en claro que seguirá marcando diferencias con la Casa Rosada.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance”, afirmó Macri durante la actividad, que formó parte de su gira “Próximo Paso”, una serie de encuentros con dirigentes propios con la mira puesta en la reconstrucción partidaria y en el escenario electoral de 2027.

En el discurso de cierre, el exmandatario sostuvo que el PRO debe conservar una identidad propia frente al oficialismo libertario. “Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”, señaló.

Macri insistió además en que su espacio no resignará posiciones para evitar tensiones con el Gobierno. “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, expresó ante dirigentes y militantes. Pese a las críticas, esta semana el PRO anticipó que no iba a votar en la Cámara de Diputados una interpelación a Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

No estuvo en el acto Diego Santilli, ministro del Interior de Milei, aunque “el Colo” se reunió con el PRO bonaerense hace una semana. Escoltaron a Macri el jefe de la bancada en Diputados, Cristian Ritondo; el secretario del partido, Fernando de Andreis, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

El acto se produjo en medio del creciente distanciamiento entre el PRO y el Gobierno, luego de varias semanas de cuestionamientos públicos de Macri a la gestión libertaria. En ese marco, el expresidente buscó mostrar al partido amarillo como un aliado crítico: un espacio dispuesto a respaldar el rumbo económico de Milei, pero con autonomía política y dispuesto a marcar límites.

Durante la jornada también hubo críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof y consignas de militantes que reclamaron una eventual candidatura presidencial de Macri para 2027, en un intento del PRO por recuperar centralidad en la oposición no peronista.