Caputo anunció la adjudicación de concesiones viales: una por una, las empresas que se quedaron con el negocio

El Ministerio de Economía adjudicó la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años y las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

La medida se oficializó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El documento ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Los nuevos operadores tienen la facultad de realizar la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”.

Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.

El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226.

“Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales.

Tramo por tramo, las empresas que se quedaron con el negocio

La adjudicación para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el consorcio integrado por Concret Nor SA (dirigida por Sebastián Galluzo), Marcalba SA (presidsida por Alejandro Radetic, quien en 2017 había sido detenido por correr picadas a 240 km en la ciudad de Buenos Aires), Pose SA (sus dueños son David Serna y Gustavo Etchanchu) y Coarco SA (encabeza por Patricio Gerbi) resultó ganador con una tarifa de $997 sin IVA.

En el Tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA, manejada por Fernando Porretta), con una oferta económica de $2.355,37 pesos IVA.

Los que quedaron afuera

En el Tramo Sur, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $1.057,85.

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57 pesos, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

Para el Tramo Pampa, el segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77 pesos. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975 pesos.

Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $3.219 pesos, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354 pesos.

La resolución indica que el proceso no recibió impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos. La adjudicación permite, además, el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios.

Con información de agencias.