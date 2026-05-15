Liliana Herrero, la “mostri” que se suma al tercer episodio de “Destellos en la Oscuridad”

elDiarioAR presenta este viernes el tercer episiodio de “Destellos en la Oscuridad”, el ciclo de conversaciones en vivo conducido por la periodista Ana Cacopardo y que derivó en un videopodcast que puede volver a verse en Youtube y Spotify. En este tercer episiodio Liliana Herrero dialoga con Ana sobre su retorno al escenario y a la música. Su palabra y su canción interrogan nuestro tiempo y desafían las jerarquías mediáticas.

“Destellos en la oscuridad” inaugura una nueva forma de pensar el cruce entre pensamiento, cultura y periodismo: cada semana se publicará un episodio que combina conversación, reflexión y registro audiovisual en torno a temas centrales de nuestro presente histórico.

Rita Segato, Valeria Bertuccelli, Dolores Fonzi y Dora Barrancos fueron algunas de las que ya pasaron por este ciclo grabado en el espacio cultural La Paz Arriba.

“Unas amigas me decían 'mostri'. Y la verdad me quedé pensando. No me molesta ser mostri, porque realmente estoy fuera de lugar. Es muy difícil escuchar estando fuera de lugar. Hay demasiadas jerarquías mediáticas, hay demasiados principios de mercado. El oído ha perdido la capacidad de lo inaudito”, dijo Herrero durante la charla a la que sumó también la cantante y compositora Luciana Jury.

“Somos las Salieri de Liliana”, aseguró Jury en el epílogo. La palabra y el canto en un emotivo homenaje a Herrero.

Hacen Destellos:

Producción y contenidos: @curiadolores @lulubarsky@cacopardoll

Audiovisual: @andres_pacifico_irigoyen y Lucía Lubarsky

Realización: Casa productora Pacífico

Diseño gráfico: @denuma

Maquillaje: @nati.skincare