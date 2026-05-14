Escándalo en el juicio por Maradona: Gianinna se descompensó tras ver imágenes de la autopsia que mostró Luque

Un momento de máxima tensión se vivió este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el neurocirujano Leopoldo Luque exhibiera imágenes de la autopsia del exfutbolista durante su declaración ante el tribunal. La situación provocó una fuerte reacción de Gianinna Maradona, quien se descompensó en plena audiencia y obligó a suspender la jornada.

Según trascendió, Luque intentaba refutar los planteos de los peritos forenses y contextualizar una serie de audios posteriores a la muerte de Maradona que habían sido presentados previamente por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

En ese contexto, el exmédico personal del exjugador mostró videos y fotografías correspondientes a la necropsia realizada en la morgue de San Fernando. La exposición ocurrió mientras Gianinna permanecía en la sala de audiencias.

De acuerdo con allegados a la causa, la hija del exfutbolista comenzó a llorar al ver las imágenes, se levantó de su asiento y lanzó insultos contra Luque antes de retirarse visiblemente afectada. Tras la escena, el abogado Fernando Burlando solicitó la suspensión de la audiencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, resolvió entonces dictar un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

La declaración de Luque continuará el martes 19 de mayo por la mañana. Ese mismo día también está prevista la exposición del psicólogo Carlos Díaz, otro de los imputados en la causa que investiga las responsabilidades médicas en torno a la muerte de Maradona.

Con información de la agencia NA