Grupo Neuss: de vender gaseosas en el conurbano a quedarse con Transener y pujar por la Hidrovía

El Grupo Neuss quedó en el centro de la escena empresarial y política luego de avanzar sobre áreas clave de la infraestructura argentina desde el inicio del gobierno de Javier Milei, pasando de vender gaseosas en el conurbano bonaerense a pelear por la Hidrovía.

Este grupo familiar, de notable ascenso desde que Milei llegó al poder, acaba de quedarse con el control de Transener, la compañía encargada de operar la red troncal de alta tensión eléctrica, y ahora aparece vinculada a la disputa por la Hidrovía del Paraná y distintos puertos estratégicos.

El Ministerio de Economía oficializó, mediante la resolución 673 publicada en el Boletín Oficial, la adjudicación de la participación estatal en Citelec —la sociedad controlante de Transener— a las firmas Edison Energía y Genneia por US$356 millones.

La operación superó el piso mínimo esperado por el Estado y deberá cerrarse en los próximos 15 días hábiles con la firma del contrato definitivo.

Dentro de Edison Energía aparecen los hermanos Juan Neuss y Patricio Neuss, señalados por su cercanía con el asesor presidencial Santiago Caputo. También participan los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al Grupo Newsan.

La adquisición de Transener representa un salto estratégico para el Grupo Neuss dentro del negocio energético. Hasta ahora, la empresa estaba bajo control del Grupo Pampa Energía, encabezado por Marcelo Mindlin, junto con participación estatal. La firma opera el sistema de transporte eléctrico de alta tensión que conecta gran parte del país y es considerada una pieza central dentro del esquema energético nacional.

Expansión en energía e infraestructura

El conglomerado liderado por Juan, Patricio y Jorge Neuss consolidó en los últimos meses una expansión acelerada en sectores ligados a energía, infraestructura y logística.

A través de Edison Energía, el grupo ya había comenzado a ganar peso en el sector luego de adjudicarse las licitaciones de las represas Alicurá, entre Río Negro y Neuquén, y Cerros Colorados, en Neuquén, además de adquirir Potrerillos, una pequeña generadora eléctrica en Mendoza.

La familia Neuss construyó originalmente su fortuna a partir del negocio de sodas, gaseosas y jugos y hoy atraviesa un proceso de reconversión hacia sectores considerados estratégicos para la economía argentina.

En paralelo, crecieron las versiones sobre la cercanía política del grupo con el oficialismo. Juan y Patricio Neuss mantienen una relación personal con Santiago Caputo desde la infancia y también trascendieron vínculos con la Fundación Faro, señalada en distintos ámbitos políticos como uno de los espacios asociados al financiamiento libertario.

La Hidrovía, el próximo gran negocio

El nuevo foco de disputa aparece ahora alrededor de la Hidrovía del Paraná, uno de los negocios más relevantes para el comercio exterior argentino.

El Gobierno impulsa la privatización del dragado y balizamiento de la vía navegable por un período de 25 años. Según estimaciones oficiales y privadas, el negocio podría generar ingresos de entre 200 y 300 millones de dólares anuales, con un volumen acumulado cercano a los US$7.000 millones durante toda la concesión.

Entre los empresarios que aparecen mejor posicionados en la compulsa figuran Juan Ondarcuhu, con intereses en terminales de Rosario, y Gustavo Elías, referente del puerto de Bahía Blanca.

Elías también quedó mencionado en versiones sobre un eventual desembarco privado en el puerto de Tierra del Fuego, actualmente administrado por la provincia.

Así explica el Grupo Neuss su historia y sus negocios

El Grupo Neuss, es un conglomerado empresario argentino con más de 120 años de experiencia haciendo negocios a nivel mundial, es propiedad de la Familia Neuss, explican desde la empresa al describir su hstoria en su página web.

En 1891, Hermann Neuss, nacido en Alemania y perteneciente a una prominente familia de Hannover, luego de graduarse en la Universidad de Heidelberg, llega a Argentina para trabajar como químico al hospital Alemán de Buenos Aires.

Pronto descubre la necesidad del público general de beber agua embotellada como método para evitar y combatir las enfermedades del momento, dado que el agua municipal contenía enfermedades. Por esto fundó Soda Neuss Belgrano, la primer compañía dedicada a la producción de gaseosas del país, que se convirtió en líder del Mercado Argentino.

Como la innovación tecnológica en el inicio del siglo XX redujo el costo de la fabricación de vidrio y la velocidad de producción del embotellado, el agua embotellada se pudo producir a mayor escala y la bebida creció en popularidad.

La compañía introdujo bebidas muy populares como Soda Neuss Belgrano, Pomona, Pomelo Neuss y Naranja Neuss, algunas de las cuales siguen comercializándose hoy en día.

Sucediendo a su padre y por la muerte de sus hermanos, Jorge Justo Neuss queda como único heredero de Hermann Neuss. Con la misma vocación empresaria que su padre, inicia una nueva rama de negocios para la familia, los servicios para el sector público. Para esto crea Neuss S.A. prestando diversos servicios a Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y otros entes gubernamentales.

También crea Glacco Compañia petrolera para prestar servicios de perforación para yacimientos petroleros a YPF. Posteriormente funda también Gold Hill Financial Services, asociándose a la Suiza Goldhill, con oficinas en Londres, Ginebra, Lausanne, Argentina, Chile, Venezuela y Perú, dando servicios financieros a clientes de Europa y Latinoamérica. La compañía se especializó en mercado de futuros, management de portfolios y asesoría a gobiernos.

Durante sus 83 años de vida dedicó gran parte de su tiempo al estudio de historia y filosofía dando conferencias y siendo miembro activo de la sociedad Argentina de historiadores. Además de ex alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires, fue durante 30 años profesor titular de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En 1982 el Grupo Neuss adquiere la filial Argentina de Great Lakes Chemical Company que por su sigla se llamo GLACCO S.A., con el objetivo de prestar servicios petroleros a YPF.

En el año 1989 la compañía gana la concesión de 9 áreas de producción secundaria llamadas Moy Aike, Océano, La Carmen, Campo Bremen, Filomena, Etc.

GLACCO S.A. es una empresa especializada en la exploración y producción de Petróleo y Gas en la Patagonia Argentina.

Entre sus logros, han descubierto vastas reservas de hidrocarburos y desarrollado más de 120km de ductos para conectarse a la Red nacional de Petróleo y Gas.

En el año 1980 Jorge Justo Neuss (h) y Germán R. J. Neuss, nietos de Hermann Neuss, se hacen cargo del grupo empresario continuando el modelo de negocios existente. Fundan Urban Yard y luego Neuss Real Estate para desarrollar inversiones inmobiliarias en Argentina y también Northern Estates Corporation para Estados Unidos.

Asimismo se decide la expansión del sector energético del grupo creando Harz Energy y adquiriendo Edersa, empresa distribuidora de energía de la Provincia de Rio Negro – Argentina.

El grupo Neuss hizo su primera inversión en el negocio de las telecomunicaciones a mediados de los 90’s a través de una asociación con el grupo francés Thales (antes Thomson-CSF). Hoy el grupo posee derechos de varias Super High Frequencies, que explotan junto a compañías de telefonía móvil. También gestiona y comercializa software para las empresas de telecomunicaciones.

En el año 1997, el presidente de Francia, Jacques Chirac, condecoró a Jorge Justo Neuss (h) con la insignia de oficial de la Legión de Honor, destacando sus méritos en la relaciones comerciales entre Francia y la Argentina.

Jorge Justo Neuss (h) dedicó gran parte de su vida a la filantropía, apoyando numerosas ONG para la salud pública, la educación y el arte.

German J. Neuss, nacido en Ciudad de Buenos Aires en 1976, continúa con el legado familiar y en 2014 funda NEUSS CAPITAL, un fondo de inversión especializado en concesiones, movilidad, servicios y Real Estate.

Radicado en Buenos Aires termina sus estudios secundarios en el Colegio Champagnat y cursa su Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina.

Desde el inicio de su vida profesional comenzó a trabajar en distintas empresas familiares que lo llevaron a desarrollarse en el país y a vivir como expatriado en Estados Unidos y en Francia enfocado en la gestión de empresas.

Tiempo después y habiendo adquirido la experiencia necesaria en diferentes empresas es aceptado por el Massachusetts Institute of Technology – MIT con el objeto de cursar un Master en Business Administration – MBA y se traslada a Boston, Estados Unidos, donde realiza sus estudios y desarrolla relaciones internacionales para luego volver al país.

Luego de 20 años de gestión en organizaciones decide emprender y crear NEUSS CAPITAL, incorporando inversores de Europa y America.

Otros negocios

Neuss Fund es accionista mayoritario de EDERSA. La empresa se dedica al servicio público de distribución y transporte de energía eléctrica en todo el territorio de la Provincia de Río Negro. Área de concesión más grande de Argentina: 203.000 km2 Cantidad de habitantes área de concesión: 650.000 Dispersión geográfica de clientes: 200 mil clientes repartidos en 62 localidades. Energía Vendida Anual (GWh): 1.661 400 Empleados.

WERNIGER SUD es una empresa que opera la verificación técnica vehicular en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con 4 plantas verificadoras. Dos de ellas se encuentran ubicadas en el partido de Quilmes , una en Berazategui y una en Capital Federal que en conjunto realizan 400 mil verificaciones por año.

La empresa surge de una alianza estratégica con la empresa multinacional TÜV SÜD de Alemania y ATISAE de España. ATISAE es un operador líder en España, con más de 60 plantas de VTV y 1.000.000 verificaciones anuales. La misma es controlada por TÜV SÜD, grupo alemán líder mundial en VTV. Con 150 años de experiencia, 24.000 empleados y 850 sucursales en todo el mundo.

Neuss Capital posee un Joint- venture con Empark de España, líder mundial en estacionamiento regulado. Empark, Aparcamientos y Servicios, S.A. es una empresa líder en el sector de aparcamientos y movilidad en España y Portugal, y está en primera línea a nivel internacional.

Con presencia en 174 ciudades en España, Portugal, Reino Unido, Andorra y Turquía, son responsables de más de 530.000 plazas de aparcamiento que facilitan el desplazamiento de 150 millones de personas cada año ayudándoles a optimizar su tiempo.

Desarrollos Inmobiliarios – Buenos Aires

El Grupo Neuss participó en numerosos desarrollos inmobiliarios de gran envergadura.

Estuvo activamente involucrado, a través de Urban Yard y junto con autoridades gubernamentales, en el proyecto de diseño, construcción y puesta en valor de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires.

Para el desarrollo se alió estratégicamente con Tishman- Speyer, un desarrollador inmobiliario internacional y dueño de uno de los portfolios de Real Estate más grandes de los Estados Unidos.

Entre sus desarrollos se encuentran: CITY PORT Puerto Madero, Yacht Club Puerto Madero, Edificio Yacht III – IV, Edificio Yacht V-VI, Museo Amalia Lacroze de Fortabat, Ex Edificio Dreyfus, El Divino Puerto Madero, Madero Center, Etc.

Neuss Agropecuaria S.A

El Grupo Neuss creó Neuss Agropecuaria S.A., dueña de 4640 hectáreas de campo en el sur de la provincia de Buenos Aires (Estancia La Lucila) en el que se produce soja, trigo, maíz y girasol de exportación.

A su vez explota de 3000 hectáreas ganaderas en Sierra de la Ventana, sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La empresa estableció el Haras La Lucila, dedicado a la cría de caballos de polo, exportando gran parte de su producción a Europa y los Estados Unidos y criando muchos de los mejores caballos de polo. Sus productos han participado en los mejores Abiertos del mundo como: Abierto Argentino de Palermo, British Open, U.S. Open, Abierto de Hurlingham entre otros.

En 2010, Fina Pepa, yegua criada por Haras La Lucila se vendió en subasta por USD 500,000 precio récord mundial por un caballo de polo. En la foto Jugada por Gonzalo Pieres (H).

El Grupo Neuss estableció en las sierras del sur de Buenos Aires el primer viñedo de la Provincia llamado Bodega Cerro Colorado con cepas de Malbec y Cabernet-Sauvignon. El vino producido es considerado, por prestigiosos enólogos, el mejor de la región con el potencial de competir a nivel mundial en su clase.

Con información de NA.