El hijo de Rosatti expuso ante el Senado para ser designado juez federal y habló de “discrecionalidad”

Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, expuso este jueves como candidato a juez federal en Santa Fe. Su pliego ahora tiene que ser debatido por los senadores para determinar si avanza ante el recinto en una próxima sesión.

El juez defendió su postulación a partir de que la hizo “con el concurso vigente”, justo cuando en la Corte y en el Consejo de la Magistratura hay un debate para modificar el sistema de selección de candidatos para quitarle “discrecionalidad”. Rosatti hijo ingresó a la terna gracias al dedo de Javier Milei. Fue de los tres candidatos elegidos luego de la entrevista personal en el Consejo, aunque en los exámenes escritos no había quedado en el podio.

“Cuando uno se anota en el concurso lo hace con el sistema vigente”, respondió Rosatti cuando le consultaron sobre el proyecto de Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorezetti, al cual se opone Rosatti padre, que además es titular del Consejo. “Llegan los que mejor hicieron las cosas en las instancias anteriores”, apuntó el candidato. “Un postulante no es decisor”, señaló.

Como ya contó elDiarioAR, Rosatti hijo ingresó a la terna casi a último momento, porque no sacó las notas más altas en las distintas pruebas técnicas. Figuró 9°, 4° y 3° en “antecedentes”, “mérito provisorio” e “impugnaciones”. Pero su suerte cambió luego de la “entrevista personal”. Justamente Rosenkrantz y Lorenzetti cuestionaron la “discrecionalidad” que habilitan estas audiencias finales.

MC