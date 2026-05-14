El diputado libertario Manuel Quintar se lleva la camioneta Tesla a Jujuy en grúa

El diputado libertario Manuel Quintar se lleva este jueves su Tesla Cybertruck a Jujuy en grúa, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. El vehículo está sin patente a la vista en su parte trasera y eso podría generarle una costosa multa.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, circular sin patente (o con la placa tapada/ilegible) es una infracción “muy grave”. A principios de 2026, las multas pueden superar los $1.800.000 según la jurisdicción y el valor de la Unidad Fija (UF). Además, implica el secuestro del vehículo y retención de documentación. En CABA, las multas pueden alcanzar hasta 1.000 UF (más de $1.000.000). En Buenos Aires, rondan entre 50 y 100 UF, con valores actualizados. En 2025, la ANSV sancionó a más de 7.000 conductores por este motivo.

El episodio es el segundo capítulo de una polémica que estalló este miércoles. Quintar fue cuestionado luego de que se viralizaran imágenes de una Tesla Cybertruck estacionada en el garage de la Cámara de Diputados. Fue el propio legislador quien terminó de despegar cualquier ambigüedad: a través de una publicación en X confirmó que la Cybertruck le pertenece. “A mi nombre, con la mía...”, escribió.

La Tesla Cybertruck tiene un precio de entre US$300.000 y US$355.000 en el mercado local. Se trata de una camioneta eléctrica con una autonomía de unos 550 kilómetros y la capacidad de pasar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Su presencia en Argentina es excepcional.

La Cybertruck no es el único vehículo de lujo de Quintar. Según su declaración jurada, también tiene un Mercedes Benz y una camioneta Amarok, además de varias motos. En su cuenta de Instagram abundan las publicaciones en las que se lo ve haciendo saltos en moto por los complicados terrenos de Jujuy, con menciones constantes a empresas de motos y repuestos.

La familia Quintar es dueña del Sanatorio Los Lapachos de Jujuy. La clínica recibía el año pasado a los beneficiarios de programas de discapacidad que debían realizarse chequeos médicos para seguir contando con esos beneficios. Quien firmaba las derivaciones era Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), procesado por fraude al Estado, cohecho y asociación ilícita.

Martín Menem le pidió retirar rápidamente el vehículo para evitar repercusiones mediáticas, y habría sido el diputado Alfredo González quien le sugirió sacar la camioneta del lugar. “No se podía circular”, comentó una fuente parlamentaria a elDiarioAR. “No hizo nada ilegal, aunque yo no la hubiera llevado”, comentó otro dirigente libertario con peso en la Cámara de Diputados.