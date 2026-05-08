Dolores Fonzi y Dora Barrancos en el segundo episodio de “Destellos en la Oscuridad”

Dolores Fonzi y Dora Barrancos son las protagonistas de esta segunda entrega de “Destellos en la oscuridad”, el podcast audiovisual de Ana Cacopardo dispobible en el canal de YouTube del diario y también en Spotify.

En este encuentro, Barrancos y Fonzi conversan acerca del lugar del cine político en tiempos de ultraderecha, sobre la memoria cultural y la politización feminista en el recorrido personal y generacional de cada una.

“Destellos en la oscuridad” inaugura una nueva forma de pensar el cruce entre pensamiento, cultura y periodismo: cada semana se publicará un episodio que combina conversación, reflexión y registro audiovisual en torno a temas centrales de nuestro presente histórico.

“Uno de los textos que más me conmovió, me transformó, es de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Ese me dio vuelta la cabeza por completo, el espíritu, las glándulas, todo. Y me volví peronista”, contó Barrancos en uno de los tramos del encuentro grabado el pasado 5 de ocutbre en el centro cultura La Paz Arriba, a sala llena.

“Siempre fui la hija mayor que rompía estructuras familiares, que buscaba derechos para los que venían —mis hermanos—, que amplió su mirada. Después fui encontrando un marco teórico. Y te diría que antes del feminismo, fue la marihuana. Era una planta que me permitía conversaciones conmigo misma. Empecé a conocerme mediante esa experimentación, y abrí puertas internas. Y militaba esa planta siendo madre con dos hijos y saliendo en portadas de revistas. Desde los 17 actuaba. Decía cosas: que el aborto ilegal me parecía absurdo. No era militancia formal, pero hablaba. Me gusta discutir y decir lo que pienso”, contó Fonzi.

Hacen Destellos:

Producción y contenidos: @curiadolores @lulubarsky@cacopardoll

Audiovisual: @andres_pacifico_irigoyen y Lucía Lubarsky

Realización: Casa productora Pacífico

Diseño gráfico: @denuma

Maquillaje: @nati.skincare