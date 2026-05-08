Adorni dice que le apuntan a él para atacar a Milei y se mantiene firme: “Seguiré yendo a mi casa de Exaltación y viajando”

Manuel Adorni manifestó este martes que continuará yendo a su casa en el country de Exaltación de la Cruz y viajando (“Voy a seguir teniendo una vida normal, como la que tenía”). Además, dijo que quienes le “pegan” es porque él es “parte de Milei”, insistió en que presentará sus declaraciones juradas antes del tiempo límite, advirtió que va a “actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron” y los acusó de “armar una carnicería mediática contra él”, al tiempo que elogió a Patricia Bullrich, quien había instado al jefe de Gabinete a que presente “ya” los papeles para justificar sus gastos de los últimos meses (“Es una fenómena”) y a Karina Milei (“Es una persona maravillosa”). Y anticipó: “Todo esto va a ser parte de un libro”.

Adorni es investigado por la compra de dos propiedades, una en el barrio porteño de Caballito y otra en Exaltación de la Cruz, más viajes millonarios a Punta de Este, el Caribe y Bariloche, además de gastos de tarjeta de crédito y la remodelación de sus viviendas.

El jefe de Gabinete fue entrevistado este jueves por Alejandro Fantino, en su canal de YouTube, donde se lo pudo ver muy cómodo, y reiteró que es inocente de lo que se lo acusa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de su situación judicial y explicó por qué no puede dar explicaciones: “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”.

En una entrevista en el streaming Neura, dijo que no le sorprende el respaldo del presidente Javier Milei “porque sabe la verdad”. También dijo que hubo otros casos judiciales en el que estuvieron involucrados miembros del Gobierno y “nadie habló”.

“Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así”, añadió.

“Y esto me pasó porque soy una parte de Milei. Si me pegan a mí, le pegan a Milei. No hay tiene sentido pegarme. Hay cosas más importantes”, comentó sobre el por qué fue denunciado.

Adorni también se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, la senadora de La Libertad Avanza, quien pidió que presente de inmediato su declaración jurada: “Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada”. Aunque no dio una fecha precisa de cuándo lo va a hacer. Además, advirtió que va a “actuar judicialmente contra quienes hablaron de mi vida privada y me injuriaron, no todo es público”.

“Todos tenemos un 10 de diciembre, para llegar y para irse. Voy a escribir libros antes de irme. Todo esto va a ser parte de un libro”, anticipó en otro tramo de una entrevista en la que habló de cómo impactó su panorama judicial en su familia.

En otro tramo de la entrevista, confirmó que estará en Zárate, provincia de Buenos Aires, para participar de la inauguración de una planta de Mercedes Benz, brindará una conferencia de prensa a las 13 y a las 14 estará en la reunión de Gabinete.

“Esto te deja muchas lecciones. Me di cuenta en estos 60 días que la vida pasaba, que lo valioso es el tiempo y hay cosas que no son importantes y otras cosas que son importantes, como abrazar a mis hijos. Lo que me queda de vida es el goce de las relaciones con mi familia, mis amigos. Hoy tomé consciencia”, reflexionó.

Por último, brindó elogios a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia: “Tiene una calidad humana única, es clave en mi empuje. Y está donde tiene que estar. Es muy importante en todo, es una persona maravillosa”, cerró.