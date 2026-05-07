Denuncian a Villarruel y Bullrich por censurar una muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso

En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, familiares y allegados del fotógrafo Pablo Grillo denunciaron la cancelación de una muestra fotográfica que iba a realizarse en el Senado de la Nación. Según expresaron públicamente, la decisión fue tomada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la exministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich.

La medida generó fuertes críticas desde sectores vinculados a los derechos humanos, la cultura y el periodismo, que interpretaron la suspensión como un acto de censura y un ataque a la libertad de expresión.

Pablo Grillo continúa atravesando un proceso de rehabilitación luego de haber resultado herido durante un operativo de seguridad encabezado por el Ministerio de Seguridad nacional. Mientras su familia enfrenta las consecuencias de aquel episodio, denuncian ahora un nuevo intento de “silenciar” su trabajo artístico y documental.

“Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales. Allí también afirmaron que “no se censuran solamente fotos”, sino que “se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo”.

La muestra reunía imágenes tomadas por Pablo Grillo a lo largo de su trayectoria como fotógrafo y buscaba visibilizar distintas expresiones sociales y políticas retratadas por su lente.

Ante la cancelación, organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos convocaron a una concentración para este viernes a las 16.30 frente al Congreso Nacional. La propuesta es realizar allí una exhibición pública de las fotografías de Grillo “aunque algunos quieran impedirlo”.

Con información de redes sociales

JIB