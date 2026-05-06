De Patagonia a Canarias: cronología del crucero afectado por el brote de hantavirus

A la travesía del MV Hondius le quedan, a lo sumo, tres o cuatro días de viaje para desembarcar en Canarias, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno español de que deje desembarcar en uno de sus puertos a los más de 140 pasajeros a bordo. Pero el viaje de este crucero, en el punto de mira tras detectarse un brote de hantavirus que se ha cobrado ya tres vidas, comenzó hace ya un mes y medio.

El 20 de marzo, el barco salió de Tierra del Fuego. Desde ahí, el crucero realizó varias paradas por la zona, pero una de las fechas clave es el 1 de abril. Ese día, el crucero salió de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Cinco días después, el 6 de abril, un pasajero comenzó con los primeros síntomas: fiebre, cefalea, diarrea leve. En las siguientes jornadas, presentó distrés respiratorio severo y falleció el 11 de abril.







El cuerpo permaneció en el barco, sin que se le realizasen pruebas microbiológicas, hasta el día 24 de abril, cuando fue desembarcado en la isla de Santa Elena, en mitad del océano Atlántico, a unos 2.000 kilómetros de la costa de Angola. Junto al cadáver, bajó también del buque un contacto estrecho con síntomas gastrointestinales. Esta persona fue trasladada en avión a Sudáfrica, donde falleció dos días después, el 26 de abril.

El 27 de abril aterrizó en Sudáfrica otro pasajero del barco, que había comenzado a presentar síntomas a bordo del crucero unos días antes. Esta persona se encuentra actualmente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos y es el primer caso de hantavirus confirmado por PCR, el pasado sábado 2 de mayo. Ese mismo día, otro pasajero que había comenzado a desarrollar síntomas el 28 de abril falleció a bordo del crucero.

El barco partió de la isla de Santa Elena el 24 de abril y llegó a las costas de Cabo Verde el 3 de mayo, donde se encuentra fondeado desde entonces. En este tiempo se han detectado dos casos sospechosos más, entre ellos el doctor de la embarcación, además de un contacto de alto riesgo. Estas tres personas han sido evacuadas este mismo miércoles 6 de mayo a Países Bajos, para recibir atención médica.

Este mismo miércoles, la OMS ha notificado el primer caso de infección fuera del barco. Se trata de un hombre que viajó en el crucero, pero que se bajó antes de llegar a Cabo Verde y que ha sido diagnosticado en un hospital de Zúrich, Suiza, lo que eleva a ocho los afectados por el brote.

La Organización Mundial de la Salud califica el riesgo para la población global de “bajo”.