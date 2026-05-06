En medio de la disputa por la Ley de Glaciares, el Gobierno explicita su apoyo a empresarios y gobernadores mineros

Sin Javier Milei, que viajó este martes a Estados Unidos otra vez, Karina Milei asume el virtual cargo presidencial. La hermana del mandatario estará al frente de una comitiva oficial que desembarcará en San Juan para reunirse con gobernadores de provincias mineras y empresarios del sector. La feria internacional ocurre en medio de la judicialización de la Ley de Glaciares, reformada recientemente por impulso de la Casa Rosada y los gobernadores aliados.

La agenda de Karina Milei en San Juan será intensa y exprés. Según informó el medio local Diario de Cuyo, la secretaria general de la Presidencia tiene previsto comenzar la jornada en el departamento de Sarmiento, donde visitará en helicóptero una empresa calera en la zona de Los Berros: Calera San Juan, una firma con inserción en la actividad minera local. Desde allí regresará al predio de la expo minera para “saludar a inversores” del sector. La jornada cerrará con una cena de carácter político y empresarial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no está anotado en el viaje desde Buenos Aires. Sí acompañarán a Karina el ministro del Interior, Diego Santilli, y los hermanos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha política de la hermanísima. Al día siguiente estará en San Juan el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La feria de la minería

La Expo San Juan Minera 2026 se realiza el 6, 7 y 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario y en el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito. Este año se estima una participación récord, a tono con los incentivos del gobierno libertario para el sector: 25.000 asistentes esperados, 40 compañías mineras con operaciones en la región, 500 empresas proveedoras de servicios, 380 stands y presencia de 20 países.

El evento central del jueves será la Mesa Federal Minera, un encuentro institucional donde gobernadores, funcionarios nacionales y empresas operadoras lanzarán formalmente ese espacio de articulación sectorial. El anfitrión es el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, quien preside la Mesa del Cobre.

Ya está confirmada la participación de Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Poggi (San Luis), este último aún a confirmar. Se trata de todos los gobernadores que suelen acompañan al Gobierno en las votaciones clave en el Congreso. El evento también tendrá delegaciones diplomáticas de Panamá, India, Finlandia, Perú, Corea, Turquía e Indonesia.

Entre las empresas con presencia destacada figura Veladero y Los Azules. Ambos proyectos, junto a Gualcamayo, ya obtuvieron aprobación bajo el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, por más de 4.000 millones de dólares, lo que representa la mitad de todas las inversiones aprobadas bajo ese régimen en el país.

Según un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) presentado en la previa de la expo, las exportaciones mineras podrían alcanzar los US$9.000 millones en 2026, un 49% más que en 2025, cuando sumaron 6.056 millones de dólares, el valor más alto de la década. El motor es el oro, aunque cuando el cobre se incorpore al mercado exportador, el sector podría superar los 22.000 millones de dólares para 2035. San Juan juega un rol central: es la segunda provincia con mayores exportaciones mineras del país, y tiene cinco de los 13 proyectos mineros propuestos bajo el RIGI en su territorio: Los Azules, Gualcamayo, Veladero, El Pachón y Vicuña.

La sombra judicial sobre la Ley de Glaciares

El optimismo del sector tiene, sin embargo, un contrapeso judicial de peso. La reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno nacional y las provincias mineras, y aprobada en el Congreso con 137 votos afirmativos en medio de protestas, enfrenta múltiples demandas en la Justicia.

La ofensiva judicial incorporó una demanda colectiva respaldada por más de un millón de firmas en todo el país, presentada por Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ante el Juzgado Federal de La Pampa. Esas organizaciones sostienen que la modificación implica un retroceso en materia ambiental y cuestionan tanto el contenido de la norma como el proceso legislativo que la aprobó

En paralelo, la provincia de La Pampa promovió un amparo ante la Justicia federal de Santa Rosa junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, pidiendo la suspensión de la norma hasta que se resuelva su validez constitucional. El gobernador Sergio Ziliotto fue categórico respecto al impacto para su provincia: advirtió que La Pampa depende del único río que corre por su territorio, de origen glacial, y que con la nueva ley habrá menos agua disponible. Ya la Justicia bloqueó la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz.

Los demandantes sostienen que la reforma vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, y que contradice el principio de no regresión ambiental. También advierten que la nueva normativa habilita a las provincias a definir las zonas periglaciales donde podrían desarrollarse actividades como la minería, lo que pondría en riesgo ecosistemas clave.

MC